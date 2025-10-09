В Купянске военные РФ в гражданском расстреляли людей: кто отдал приказ

Правоохранители назвали имя российского командира, отдавшего приказ расстрелять троих жителей в Купянске 2 октября.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, речь идет о россиянине Андрее Сиротюке – командире 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии РФ.

«По материалам дела, чтобы посеять панику в прифронтовом городе, военные врага переоделись в гражданскую одежду и под видом местных жителей проникли на окраины Купянска. Тогда россияне почти в упор расстреляли двоих мужчин и женщину, пытавшихся эвакуироваться из города вглубь территории Украины», — установили правоохранители.

Следователи расследуют это преступление по ч. 2 ст. 438 УКУ (военные преступления, повлекшие гибель людей). Также правоохранители документируют и собирают доказательства для Международного уголовного суда.

Напомним, на прошлой неделе соучредитель и аналитик проекта DeepState Роман Погорелый рассказывал, что враг смог затянуться в Купянск, переодевшись в гражданскую одежду. Фиксировали россиян и в центре населённого пункта, и в районе микрорайона города Юбилейный. Также их видели в южных окрестностях Купянска.