У Куп’янську військові РФ у цивільному розстріляли людей: хто віддав наказ

Правоохоронці назвали ім’я російського командира, який віддав наказ розстріляти трьох жителів у Куп’янську 2 жовтня.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, йдеться про росіянина Андрія Сиротюка – командира 121-го полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії РФ.

«За матеріалами справи, щоб посіяти паніку у прифронтовому місті, військові ворога перевдягнулися у цивільне вбрання і під виглядом місцевих жителів проникли на околиці Куп’янська. Тоді росіяни майже впритул розстріляли двох чоловіків та жінку, які намагалися евакуюватися з міста вглиб території України», – встановили правоохоронці.

Слідчі розслідують цей злочин за ч. 2 ст. 438 ККУ (воєнні злочини, які спричинили загибель людей). Також правоохоронці документують та збирають усі докази для Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, минулого тижня співзасновник та аналітик проєкту «DeepState» Роман Погорілий розповідав, що ворог зміг затягнутися в Куп’янськ, перевдягнувшись в цивільний одяг. Фіксували росіян і в центрі населеного пункту, і в районі мікрорайону міста Ювілейний. Також їх бачили на південних околицях Куп’янська.