ЗСУ знищила групу військових РФ біля Синьківки на Харківщині (відео)

Свіже відео ліквідації росіян на Куп’янському напрямку за допомогою дрону опублікував канал Бутус Плюс.

Кадри розгрому російських сил біля Синьківки (Куп’янський напрямок) порівняли з епічним знищенням противника поруч із Вугледаром.

“Цього разу воїни 30-ї ОМБр показали непривабливу долю покинутої російської піхоти, яку спочатку накрили касетними боєприпасами, а пізніше чітко розібрали за допомогою скидів з дронів”, – йдеться у повідомленні.