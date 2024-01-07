ЗСУ знищила групу військових РФ біля Синьківки на Харківщині (відео)
Свіже відео ліквідації росіян на Куп’янському напрямку за допомогою дрону опублікував канал Бутус Плюс.
Кадри розгрому російських сил біля Синьківки (Куп’янський напрямок) порівняли з епічним знищенням противника поруч із Вугледаром.
“Цього разу воїни 30-ї ОМБр показали непривабливу долю покинутої російської піхоти, яку спочатку накрили касетними боєприпасами, а пізніше чітко розібрали за допомогою скидів з дронів”, – йдеться у повідомленні.
Читайте також: «За Харків! 02.01.24». Прикордонники відправили «посилки» окупантам (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: беспилотник, БПЛА, видео, военные рф, дрон, купянское направление, ликвидация, росіяни, синьковка, уничтожение, Харьковская область;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ЗСУ знищила групу військових РФ біля Синьківки на Харківщині (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 12:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Свіже відео ліквідації росіян на Куп’янському напрямку за допомогою дрону опублікував канал Бутус Плюс.".