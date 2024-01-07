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ЗСУ знищила групу військових РФ біля Синьківки на Харківщині (відео)

Події 12:27   07.01.2024
Оксана Якушко
ЗСУ знищила групу військових РФ біля Синьківки на Харківщині (відео)

Свіже відео ліквідації росіян на Куп’янському напрямку за допомогою дрону опублікував канал Бутус Плюс.

Кадри розгрому російських сил біля Синьківки (Куп’янський напрямок) порівняли з епічним знищенням противника поруч із Вугледаром.

“Цього разу воїни 30-ї ОМБр показали непривабливу долю покинутої російської піхоти, яку спочатку накрили касетними боєприпасами, а пізніше чітко розібрали за допомогою скидів з дронів”, – йдеться у повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 12:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Свіже відео ліквідації росіян на Куп’янському напрямку за допомогою дрону опублікував канал Бутус Плюс.".