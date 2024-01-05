“За Харків! 02.01.24”. Прикордонники відправили “посилки” окупантам (відео)
На східному напрямку українські прикордонники знищили російську систему дистанційного мінування “ПКМ-1” та ворожий великокаліберний кулемет.
Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.
Відео: ДПСУ
Нагадаємо, близько 7:30 2 січня військові РФ завдали масованого ракетного удару по цивільних об’єктах у центрі Харкова. Зафіксовано три влучення у Шевченківському районі. Дві людини загинули, ще 62 були поранені.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: гпсу, минирование, пограничники, пулемет, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 18:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На східному напрямку українські прикордонники знищили російську систему дистанційного мінування “ПКМ-1” та ворожий великокаліберний кулемет.".