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“За Харків! 02.01.24”. Прикордонники відправили “посилки” окупантам (відео)

Суспільство 18:45   05.01.2024
Олена Нагорна
“За Харків! 02.01.24”. Прикордонники відправили “посилки” окупантам (відео)

На східному напрямку українські прикордонники знищили російську систему дистанційного мінування “ПКМ-1” та ворожий великокаліберний кулемет.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Відео: ДПСУ

Нагадаємо, близько 7:30 2 січня військові РФ завдали масованого ракетного удару по цивільних об’єктах у центрі Харкова.  Зафіксовано три влучення у Шевченківському районі. Дві людини загинули, ще 62 були поранені.

Читайте також: Ракетні удари по Харкову: у лікарнях залишається 21 постраждалий

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 18:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На східному напрямку українські прикордонники знищили російську систему дистанційного мінування “ПКМ-1” та ворожий великокаліберний кулемет.".