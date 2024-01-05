“За Харків! 02.01.24”. Прикордонники відправили “посилки” окупантам (відео)

На східному напрямку українські прикордонники знищили російську систему дистанційного мінування “ПКМ-1” та ворожий великокаліберний кулемет.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Відео: ДПСУ

Нагадаємо, близько 7:30 2 січня військові РФ завдали масованого ракетного удару по цивільних об’єктах у центрі Харкова. Зафіксовано три влучення у Шевченківському районі. Дві людини загинули, ще 62 були поранені.