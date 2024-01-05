«За Харьков! 02.01.24». Пограничники отправили «посылки» оккупантам (видео)
Видео: ГПСУ
На восточном направлении украинские пограничники уничтожили российскую систему дистанционного минирования «ПКМ-1» и вражеский крупнокалиберный пулемет.
Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.
Видео: ГПСУ
Напомним, около 7:30 2 января военные РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам в центре Харькова. Зафиксированы три попадания в Шевченковском районе. Два человека погибли, еще 62 были ранены.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гпсу, минирование, пограничники, пулемет, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 18:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На восточном направлении украинские пограничники уничтожили российскую систему дистанционного минирования «ПКМ-1» и вражеский крупнокалиберный пулемет.".