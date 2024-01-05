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«За Харьков! 02.01.24». Пограничники отправили «посылки» оккупантам (видео)

Общество 18:45   05.01.2024
Елена Нагорная
«За Харьков! 02.01.24». Пограничники отправили «посылки» оккупантам (видео) Видео: ГПСУ

На восточном направлении украинские пограничники уничтожили российскую систему дистанционного минирования «ПКМ-1» и вражеский крупнокалиберный пулемет.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

Видео: ГПСУ

Напомним, около 7:30 2 января военные РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам в центре Харькова. Зафиксированы три попадания в Шевченковском районе. Два человека погибли, еще 62 были ранены.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 18:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На восточном направлении украинские пограничники уничтожили российскую систему дистанционного минирования «ПКМ-1» и вражеский крупнокалиберный пулемет.".