Ракетные удары по Харькову: в больницах остается 21 пострадавший

21 пострадавший в результате обстрелов Харькова 29 декабря-2 января остается в медицинских учреждениях области, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

В тяжелом состоянии находится 56-летний мужчина, который был предварительно прооперирован. Пострадавший получил множественные осколочные ранения.

Другие пациенты находятся в состоянии средней тяжести в отделениях нейрохирургии, неврологическом, офтальмологическом отделениях.

По данным областной прокуратуры, только 2 января в результате трех попаданий ракет по Шевченковскому району два человека погибли и еще 62 были ранены. Накануне Синегубов сообщал, что в медучреждениях Харьковщины остаются 16 пострадавших в результате обстрела 2 января.

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