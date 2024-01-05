Ракетные удары по Харькову: в больницах остается 21 пострадавший
21 пострадавший в результате обстрелов Харькова 29 декабря-2 января остается в медицинских учреждениях области, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
В тяжелом состоянии находится 56-летний мужчина, который был предварительно прооперирован. Пострадавший получил множественные осколочные ранения.
Другие пациенты находятся в состоянии средней тяжести в отделениях нейрохирургии, неврологическом, офтальмологическом отделениях.
По данным областной прокуратуры, только 2 января в результате трех попаданий ракет по Шевченковскому району два человека погибли и еще 62 были ранены. Накануне Синегубов сообщал, что в медучреждениях Харьковщины остаются 16 пострадавших в результате обстрела 2 января.
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- • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 16:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 пострадавший в результате обстрелов Харькова 29 декабря-2 января остается в медицинских учреждениях области, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".