Ракетні удари по Харкову: у лікарнях залишається 21 постраждалий

21 постраждалий внаслідок обстрілів Харкова 29 грудня-2 січня залишається у медичних закладах області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У тяжкому стані перебуває 56-річний чоловік, який був попередньо прооперований. Постраждалий отримав множинні осколкові поранення.

Інші пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості у відділеннях нейрохірургії, неврологічному, офтальмологічному відділеннях.

За даними обласної прокуратури, лише 2 січня в результаті трьох влучань ракет по Шевченківському району дві людини загинули і ще 62 були поранені. Напередодні Синєгубов повідомляв, що у медзакладах Харківщини залишаються 16 постраждалих внаслідок обстрілу 2 січня.

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