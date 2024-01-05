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Ракетні удари по Харкову: у лікарнях залишається 21 постраждалий

Суспільство 16:03   05.01.2024
Олена Нагорна
Ракетні удари по Харкову: у лікарнях залишається 21 постраждалий Blurred figures of people with medical uniforms in hospital corridor

21 постраждалий внаслідок обстрілів Харкова 29 грудня-2 січня залишається у медичних закладах області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У тяжкому стані перебуває 56-річний чоловік, який був попередньо прооперований. Постраждалий отримав множинні осколкові поранення.

Інші пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості у відділеннях нейрохірургії, неврологічному, офтальмологічному відділеннях.

За даними обласної прокуратури, лише 2 січня в результаті трьох влучань ракет по Шевченківському району дві людини загинули і ще 62 були поранені. Напередодні Синєгубов повідомляв, що у медзакладах Харківщини залишаються 16 постраждалих внаслідок обстрілу 2 січня.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 16:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 постраждалий внаслідок обстрілів Харкова 29 грудня-2 січня залишається у медичних закладах області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".