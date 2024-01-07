ВСУ уничтожила группу военных РФ возле Синьковки на Харьковщине (видео)
Свежее видео ликвидации россиян на Купянском направлении с помощью дрона опубликовал канал Бутусов Плюс.
Кадры разгрома российских сил у Синьковки (Купянское направление) сравнили с эпическим уничтожением противника рядом с Угледаром.
«На этот раз воины 30-й ОМБр показали незавидную судьбу брошенной российской пехоты, которую сначала накрыли кассетными боеприпасами, а позже четко разобрали с помощью скидов с дронов», — говорится в сообщении.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: беспилотник, БПЛА, видео, военные рф, дрон, купянское направление, ликвидация, россияне, синьковка, уничтожение, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 12:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Свежее видео ликвидации россиян на Купянском направлении с помощью дрона опубликовал канал Бутусов Плюс.".