ВСУ уничтожила группу военных РФ возле Синьковки на Харьковщине (видео)

Свежее видео ликвидации россиян на Купянском направлении с помощью дрона опубликовал канал Бутусов Плюс.

Кадры разгрома российских сил у Синьковки (Купянское направление) сравнили с эпическим уничтожением противника рядом с Угледаром.

«На этот раз воины 30-й ОМБр показали незавидную судьбу брошенной российской пехоты, которую сначала накрыли кассетными боеприпасами, а позже четко разобрали с помощью скидов с дронов», — говорится в сообщении.