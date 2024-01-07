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ВСУ уничтожила группу военных РФ возле Синьковки на Харьковщине (видео)

Происшествия 12:27   07.01.2024
Оксана Якушко
ВСУ уничтожила группу военных РФ возле Синьковки на Харьковщине (видео)

Свежее видео ликвидации россиян на Купянском направлении с помощью дрона опубликовал канал Бутусов Плюс.

Кадры разгрома российских сил у Синьковки (Купянское направление) сравнили с эпическим уничтожением противника рядом с Угледаром.

«На этот раз воины 30-й ОМБр показали незавидную судьбу брошенной российской пехоты, которую сначала накрыли кассетными боеприпасами, а позже четко разобрали с помощью скидов с дронов», — говорится в сообщении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 12:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Свежее видео ликвидации россиян на Купянском направлении с помощью дрона опубликовал канал Бутусов Плюс.".