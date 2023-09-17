На Куп’янський напрямок рф кинула елітні бригади, які двічі втікали від ЗСУ

На Куп’янському напрямку розгорнуті угруповання військ рф “Захід”. У загальній структурі російського війська цей округ вважається найбільш “елітним”, зазначає військовий оглядач групи ІС Костянтин Машовець.

Кілька діб тому почали циркулювати прогнози, що наприкінці вересня рф розпочне широкомасштабний наступ на Куп’янському напрямку (наводять конкретні дати — приблизно 26–27.09.2023 р.), повідомляє військовий оглядач Костянтин Машовець.

«На Куп’янському напрямку розгорнули угруповання військ рф “Захід”. У загальній структурі російського війська цей округ вважається найбільш “елітним”. Він прикриває найважливіші для Кремля Західний та Північно-Західний стратегічні напрями з центром у Москві. Тому цей округ у сенсі комплектування особовим складом, найновішою зброєю та матеріально-технічним забезпеченням (МТО) традиційно був і є “першим у черзі”», – пояснює Машовець.

До його складу входять 2 найбільш “елітні” дивізії російської армії, традиційні учасники численних кремлівських парадів і “показух” – “2-я гвардійська мотострілецька Таманська ордена Жовтневої Революції, Червонопрапорна, ордена Суворова М. І. Калініна” та “4-я гвар танкова Кантемирівська ордена Леніна Червонопрапорна дивізія імені Ю. В. Андропова.

“Але оперативно-тактичні угруповання військ рф принаймні 2 рази отримали гарного стусану від ЗСУ (один раз – під Черніговом, Сумами та Харковом, другий – під Балаклією, Ізюмом та Куп’янськом) ця його “елітність”, скажімо так – “трохи поблякла”, – зазначає Машовець.

На цей час командування військ рф зосередило і розгорнуло безпосередньо на Куп’янському напрямку два оперативно-тактичні угруповання:

🔺перша розгорнута з півночі (це вздовж річки Оскол від кордону до району с.Дворічна та напрямок с. Синьківка – с.Петропавлівка)

🔺друга розгорнута на південний схід від попередньої та оперує від с.Первомайське до с.Коломийчиха. Основними цілями її “бажань” зараз є напрямки на с.Петропавлівка, с. Берестове та с.Стельмахівка.

Все це посилено численними частинами та підрозділами “окружного та армійського підпорядкування”, включаючи артилерію та ракетні війська. А також територіальними військами та різноманітними “добровольчими” батальйонами, включаючи БАРС та штурмові підрозділи типу “Шторм – Z”, сформовані із засуджених російських громадян, повідомляє Машовець.

Також там досить активно оперують частини “спеціального призначення”. Вони досить активні в районах уздовж річки Оскол, а також між Володимирівкою та Куземівкою.

Машовець перераховує, що на Куп’янському напрямку зосередив супротивник станом на 14.09.2023 р.:

🔺окремих мотострілкових бригад (омсбр) – 3

🔺мотострілкових (танкових) полків – 18

🔺 мотострілкових полків територіальних військ – 4

🔺окремих мотострілкових (танкових) батальйонів – 6

🔺зведених тактичних загонів (кожний до батальйону), включаючи типу БАРС – 4

У резерві (1-ї черги) командування ДВ “Захід” на Куп’янському напрямі має:

🔺мотострілкових (танкових) полків – 2

🔺резервних (зведених) стрілецьких полків – 2

🔺окремих мотострілкових батальйонів – 1

Водночас це:

🔺особового складу – 52 549 в\сл

🔺танків – 489 одиниць

🔺бойових броньованих машин\ББМ, включаючи бронеавтомобілі – 628 одиниць

🔺 артилерійських систем (калібром від 100-мм і вище, включаючи міномети та артилерію великої потужності) – 511 одиниць

🔺реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 162 одиниці

🔺пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) – до 8 одиниць.