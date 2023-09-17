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На Купянское направление рф бросила элитные бригады, дважды бежавшие от ВСУ

Происшествия 11:18   17.09.2023
Оксана Якушко
На Купянское направление рф бросила элитные бригады, дважды бежавшие от ВСУ

На Купянском направлении развернуты группировки войск рф «Запад». В общей структуре русского войска этот округ считается наиболее «элитным», отмечает военный обозреватель группы «ИС» Константин Машовец.

Несколько суток назад начали циркулировать прогнозы, что в конце сентября рф начнет широкомасштабное наступление на Купянском направлении (приводят даже конкретные даты — примерно 26–27.09.2023 г.), сообщает военный обозреватель Константин Машовец.

«На Купянском направлении развернули группировки войск рф «Запад». В общей структуре русского войска этот округ считается наиболее «элитным», отмечает Машовец. Он прикрывает самые важные для Кремля Западное и Северо-Западное стратегические направления с центром в Москве. Поэтому этот округ в смысле комплектования личным составом, новейшим ВВТ и материально-технического обеспечения (МТО), традиционно был и является «первым в очереди»», — объясняет Машовец.

 

В его состав входят 2 наиболее «элитные» дивизии русской армии, традиционные участники многочисленных кремлевских парадов и «показух» — «2-я гвардейская мотострелковая Таманская ордена Октябрьской Революции, Краснознамённая, ордена Суворова М. И. Калинина» и «4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина Краснознамённая дивизия имени Ю. В. Андропова».

 

«Но оперативно-тактические группировки войск рф по крайней мере 2 раза получили хорошего пинка от ВСУ (один раз – под Черниговом, Сумами и Харьковом, второй – под Балаклеей, Изюмом и Купянском) эта его «элитность», скажем так — «немного поблекла»», — отмечает Машовец.

 

На данный момент командование войск рф сосредоточило и развернуло непосредственно на Купянском направлении 2 оперативно-тактических группировки:

🔺первая развернутая с севера (это вдоль реки Оскол от границы до района с.Двуречная и направление с. Синьковка — с.Петропавловка)

🔺вторая развернута юго-восточнее предыдущей и оперирует от с.Первомайское до с.Коломыйчиха. Основными целями ее «вожделения» сейчас являются направления на с.Петропавловка, с. Берестово и с.Стельмаховка.

 

Все это усилено многочисленными частями и подразделениями «окружного и армейского подчинения», включая артиллерию и ракетные войска. А также территориальными войсками и разнообразными «добровольческими» батальонами, включая БАРС и штурмовые подразделения типа «Шторм — Z», сформированные из осужденных российских граждан, сообщает Машовец.

В зоне ответственности ГВ «Запад» достаточно активно оперируют части «специального назначения». Они достаточно активны в районах вдоль реки Оскол, а также между Владимировкой и Куземовкой.

 

Машовец перечисляет, что на Купянском направлении  сосредоточил противникпо состоянию на 14.09.2023 г.:

🔺отдельных мотострелковых бригад (омсбр) – 3

🔺мотострелковых (танковых) полков – 18

🔺 мотострелковых полков территориальных войск — 4

🔺отдельных мотострелковых (танковых) батальонов — 6

🔺сводных тактических отрядов (в каждый до батальона), включая типа БАРС – 4

 

В резерве (1-й очереди) командование ГВ «Запад» на Купянском направлении имеет:

🔺мотострелковых (танковых) полков – 2

🔺резервных (сводных) стрелковых полков — 2

🔺отдельных мотострелковых батальонов — 1

 

Вместе это:

🔺личного состава — 52 549 в\сл

🔺танков – 489 единиц

🔺боевых бронированных машин\ББМ, включая бронеавтомобили — 628 единиц

🔺 артиллерийских систем (калибром от 100-мм и выше, включая минометы и артиллерию большой мощности) – 511 единиц

🔺реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 162 единицы

🔺пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) — до 8 единиц.

 

Читайте также: Низкое качество или недостаточная численность – ISW о войске РФ под Купянском

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 сентября 2023 в 11:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении развернуты группировки войск рф «Запад». В общей структуре русского войска этот округ считается наиболее «элитным», отмечает военный обозреватель группы «ИС» Константин Машовец.".