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Низкое качество или недостаточная численность — ISW о войске РФ под Купянском

Мир 13:39   16.09.2023
Оксана Горун
Низкое качество или недостаточная численность — ISW о войске РФ под Купянском

Институт изучения войны (ISW) сообщил о продолжающихся атаках оккупантов на Купянском направлении, их попытках приписывать себе несуществующие достижения и реальном состоянии армии захватчиков.

За прошедшие сутки Генштаб ВСУ не информировал о каких-либо атаках оккупантов на Купянском направлении. Но российские военные блогеры продолжают «кормить» своих читателей сообщениями не только о боях, но и о неких «продвижениях». Наиболее впечатляющим плодом фантазии пропагандистов стало очередное «форсирование Оскола».

«Российский военный блогер заявил 15 сентября, что подразделения российской 138-й отдельной мотострелковой бригады (6-я общевойсковая армия, Западный военный округ) форсировали реку Оскол под Новомлынском (20 км к северо-востоку от Купянска) по фронту шириной почти четыре километра и вошли в украинский тыл в районе Двуречной (17 км к северо-востоку от Купянска), однако другой российский военный блогер опроверг это утверждение и заявил, что ситуация в этом районе существенно не изменилась», — отметили аналитики ISW.

Также россияне за сутки писали о боях в районах Масютовки, Синьковки, Петропавловки и Берестового.

«Представитель Генштаба Украины и представитель Восточной группы войск Украины Илья Евлаш сообщил, что российские войска 14 и 15 сентября не проводили наступательных операций на Купянском и Лиманском направлении», — прокомментировали заявления оккупантов в Институте изучения войны.

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В то же время аналитики обратили внимание на еще одну деталь, озвученную Ильей Евлашем. А именно — на действия на Купянском направлении подразделений 25-й общевойсковой армии РФ.

«ISW подсчитал, что недавно сформированная 25-я ОВА, скорее всего, имеет низкое качество или недостаточную численность», — подчеркнули в ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 13:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил о продолжающихся атаках оккупантов на Купянском направлении, их попытках приписывать себе несуществующие достижения и реальном состоянии армии захватчиков".