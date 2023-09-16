Низька якість або недостатня чисельність – ISW про військо РФ під Куп’янськом

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про атаки окупантів, що продовжуються, на Куп’янському напрямку, їхні спроби приписувати собі уявні досягнення та реальний стан армії загарбників.

Минулої доби Генштаб ЗСУ не інформував про будь-які атаки окупантів на Куп’янському напрямку. Але російські військові блогери продовжують “годувати” своїх читачів повідомленнями не тільки про бої, а й про якісь “просування”. Найбільш дивовижним плодом фантазії пропагандистів стало чергове “форсування Осколу”.

“Російський військовий блогер заявив 15 вересня, що підрозділи російської 138-ї окремої мотострілецької бригади (6-та загальновійськова армія, Західний військовий округ) форсували річку Оскіл під Новомлинськом (20 км на північний схід від Куп’янська) по фронту шириною майже чотири кілометри й увійшли до українського тилу в районі Дворічної (17 км на північний схід від Куп’янська), проте інший російський військовий блогер спростував це твердження і заявив, що ситуація в цьому районі суттєво не змінилася”, – зазначили аналітики ISW.

Також росіяни за добу писали про бої в районах Масютівки, Синьківки, Петропавлівки та Берестового.

“Представник Генштабу України та представник Східної групи військ України Ілля Євлаш повідомив, що російські війська 14 та 15 вересня не проводили наступальних операцій на Куп’янському та Лиманському напрямку”, – прокоментували заяви окупантів в Інституті вивчення війни.

Водночас аналітики звернули увагу на ще одну деталь, озвучену Іллею Євлашем. А саме – на дії на Куп’янському напрямку підрозділів 25-ї загальновійськової армії РФ.

“ISW підрахував, що нещодавно сформована 25-та ЗВА, швидше за все, має низьку якість або недостатню чисельність”, – наголосили в ISW.