Противник змінив тактику на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ
На Куп’янсько-Лиманському напрямку спостерігається зменшення кількості бойових зіткнень, при цьому противник й надалі продовжує завдавати вогневі удари по позиціях український військових.
«Ворог і надалі продовжує завдавати ударів, намагаючись знайти слабкі ділянки в нашій обороні, проте все марно, успіхів він не має. Зараз ми відмічаємо, що противник змінив свою тактику, він продовжує застосовувати артилерію, замість м’ясних штурмів. Також вже немає таких масових вогневих валів, ворог економить боєприпаси та використовує їх тільки за необхідністю», – повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
За минулу добу на цій ділянці фронту ворог 514 разів обстріляв позиції українських захисників, 11 разів противник застосовував свою авіацію, додав Євлаш. 48 окупантів на цьому напрямку знищили, а також розбили різну ворожу техніку. Зокрема, 1 танк Т-72, 1 МТ-ЛБ, 1 «Мста-С» та 2 «Мста-Б», 1 РСЗВ «Ураган», 2 РСЗВ «Град», 2 БПЛА «Ланцет» та одну вантажівку, яка підвозила боєприпаси.
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Ви читали новину: «Противник змінив тактику на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 13:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку спостерігається зменшення кількості бойових зіткнень, при цьому противник й надалі продовжує завдавати вогневі удари по позиціях український військових.".