Машовець: РФ розгортає війська біля Кремінної та відновлює атаки на Куп’янщині

На Лиманському напрямку почалося оперативне розгортання військ новоствореної 25-ї загальновійськової армії, а на Куп’янському – ворог “перебуває у стані відновлення своїх активних наступальних дій”, пише військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

За його даними, в районі міста Кремінна на Луганщині розгортаються підрозділи 164-ї окремої мотострілецької бригади супротивника, а біля селища Житлівка – 36-го мотострілецького полку та 67-ї мотострілецької дивізії.

“Найімовірніше, підрозділи 164-ї ОМСБр будуть введені в бій у напрямку Діброва – Серебрянка (через Серебрянський ліс), а підрозділи 36-го МСП – на захід від кордону Червонопопівка – Житлівка, у загальному напрямку на Новосадове або Терни”, – вважає Машовець.

Також він додав, що зараз командування супротивника визначає обсяг і склад сил і засобів 90-ї танкової дивізії та 41-ї загальновійськової армії, які слід залишити на зазначених напрямках разом із частинами та з’єднаннями 25-ї загальновійськової армії.