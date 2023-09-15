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Машовець: РФ розгортає війська біля Кремінної та відновлює атаки на Куп’янщині

Політика 09:46   15.09.2023
Олена Нагорна
Машовець: РФ розгортає війська біля Кремінної та відновлює атаки на Куп’янщині

На Лиманському напрямку почалося оперативне розгортання військ новоствореної 25-ї загальновійськової армії, а на Куп’янському – ворог “перебуває у стані відновлення своїх активних наступальних дій”, пише військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

За його даними, в районі міста Кремінна на Луганщині розгортаються підрозділи 164-ї окремої мотострілецької бригади супротивника, а біля селища Житлівка – 36-го мотострілецького полку та 67-ї мотострілецької дивізії.

“Найімовірніше, підрозділи 164-ї ОМСБр будуть введені в бій у напрямку Діброва – Серебрянка (через Серебрянський ліс), а підрозділи 36-го МСП – на захід від кордону Червонопопівка – Житлівка, у загальному напрямку на Новосадове або Терни”, – вважає Машовець.

Також він додав, що зараз командування супротивника визначає обсяг і склад сил і засобів 90-ї танкової дивізії та 41-ї загальновійськової армії, які слід залишити на зазначених напрямках разом із частинами та з’єднаннями 25-ї загальновійськової армії.

Читайте також: Війська РФ просунулися в Куп’янському районі Харківщини – ISW

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 09:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Лиманському напрямку почалося оперативне розгортання військ новоствореної 25-ї загальновійськової армії, а на Куп’янському – ворог “перебуває у стані відновлення своїх активних наступальних дій”, пише військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.".