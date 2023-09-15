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Війська РФ просунулися в Куп’янському районі Харківщини – ISW

Політика 07:35   15.09.2023
Олена Нагорна
Війська РФ просунулися в Куп’янському районі Харківщини – ISW

Російські війська 14 вересня продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і нещодавно просунулися вперед, пише Інститут вивчення війни (ISW).

З посиланням на геолокаційні кадри від 13 вересня аналітики пишуть, що станом на 12 вересня армія РФ просунулась на захід від села Лиман Перший Куп’янського району Харківської області.

“Російські джерела повідомили, що 14 вересня війська РФ продовжили наступ у районі Синьківки, Новоєгорівки та Серебрянського лісництва. У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська продовжують наступальні дії на північний схід від Берестового та в районі Білогорівки”, — пише ISW.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 07:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська 14 вересня продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і нещодавно просунулися вперед, пише Інститут вивчення війни (ISW).".