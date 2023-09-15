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Генштаб: про частковий успіх ЗСУ під Бахмутом і авіаудари по Харківщині

Події 07:15   15.09.2023
Олена Нагорна
Генштаб: про частковий успіх ЗСУ під Бахмутом і авіаудари по Харківщині 22/02/2023. Bovington, United Kingdom. Secretary of Defence Ben Wallace visits Bovington Barracks to observe Ukrainian soldiers training with the British Army on Ajax and Challenger Tanks. Picture by Simon Dawson / No 10 Downing Street

Ворожих авіаударів протягом доби на Харківщині зазнали населені пункти Стрілеча, Плетенівка, Степова Новоселівка та Котлярівка, інформує  Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Повідомляється, що під артилерійським вогнем опинилися близько сотні населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Слобожанському напрямку супротивник проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.

На Бахмутському напрямку українські оборонці в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки. У ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Читайте також: Авіація РФ продовжує бити по Харківщині: Генштаб назвав населені пункти

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 07:15;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожих авіаударів протягом доби на Харківщині зазнали населені пункти Стрілеча, Плетенівка, Степова Новоселівка та Котлярівка, інформує  Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".