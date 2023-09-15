Генштаб: про частковий успіх ЗСУ під Бахмутом і авіаудари по Харківщині

Ворожих авіаударів протягом доби на Харківщині зазнали населені пункти Стрілеча, Плетенівка, Степова Новоселівка та Котлярівка, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Повідомляється, що під артилерійським вогнем опинилися близько сотні населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Слобожанському напрямку супротивник проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.

На Бахмутському напрямку українські оборонці в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки. У ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.