Генштаб: о частичном успехе ВСУ под Бахмутом и авиаударах по Харьковщине
Вражеским авиаударам в течение суток на Харьковщине подверглись населенные пункты Стрелечья, Плетеневка, Степная Новоселовка и Котляровка, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Сообщается, что под артиллерийским огнем оказалось около сотни населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
На Слобожанском направлении противник проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.
На Бахмутском направлении украинские оборонцы в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 07:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеским авиаударам в течение суток на Харьковщине подверглись населенные пункты Стрелечья, Плетеневка, Степная Новоселовка и Котляровка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".