Live
  • Пт 15.09.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Генштаб: о частичном успехе ВСУ под Бахмутом и авиаударах по Харьковщине

Происшествия 07:15   15.09.2023
Елена Нагорная
Генштаб: о частичном успехе ВСУ под Бахмутом и авиаударах по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Вражеским авиаударам в течение суток на Харьковщине подверглись населенные пункты Стрелечья, Плетеневка, Степная Новоселовка и Котляровка, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Сообщается, что под артиллерийским огнем оказалось около сотни населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Слобожанском направлении противник проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.

На Бахмутском направлении украинские оборонцы в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Читайте также: Авиация РФ продолжает бить по Харьковщине: Генштаб назвал населенные пункты

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю
12.09.2023, 09:52
Сегодня 15 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 сентября: какой праздник и день в истории
15.09.2023, 06:00
Терехов: бюджет Харькова может потерять миллиарды. Шмыгаль предложил решение
Терехов: бюджет Харькова может потерять миллиарды. Шмыгаль предложил решение
14.09.2023, 22:41
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
13.09.2023, 09:29
Микроавтобус сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Харькове
Микроавтобус сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Харькове
14.09.2023, 21:49
Войска РФ продвинулись в Купянском районе Харьковщины — ISW
Войска РФ продвинулись в Купянском районе Харьковщины — ISW
15.09.2023, 07:35

Новости по теме:

07:15
Генштаб: о частичном успехе ВСУ под Бахмутом и авиаударах по Харьковщине
22:41
Терехов: бюджет Харькова может потерять миллиарды. Шмыгаль предложил решение
21:49
Микроавтобус сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Харькове
21:27
Цены на Харьковщине: овощи подешевели, мясо и рыба — выросли в цене
20:54
Требовал $40 тысяч и угрожал расправой: в Харькове задержали вымогателя

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Генштаб: о частичном успехе ВСУ под Бахмутом и авиаударах по Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 07:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеским авиаударам в течение суток на Харьковщине подверглись населенные пункты Стрелечья, Плетеневка, Степная Новоселовка и Котляровка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".