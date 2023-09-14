Авиация РФ продолжает бить по Харьковщины: Генштаб назвал населенные пункты
Фото: zn.ua
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах Стрелечьей и Плетеневки на Слобожанском направлении, а также возле Степной Новоселовки и Котляровки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Нескучное, Охримовка, Нестерное, Бударки, Кучеровка, Кисловка, Ивановка, Синьковка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 18:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах Стрелечьей и Плетеневки на Слобожанском направлении, а также возле Степной Новоселовки и Котляровки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".