Авиация РФ продолжает бить по Харьковщины: Генштаб назвал населенные пункты

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах Стрелечьей и Плетеневки на Слобожанском направлении, а также возле Степной Новоселовки и Котляровки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Нескучное, Охримовка, Нестерное, Бударки, Кучеровка, Кисловка, Ивановка, Синьковка и Берестовое.