Авіація РФ продовжує бити по Харківщині: Генштаб назвав населені пункти

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів в районах Стрілечої та Плетенівки на Слобожанському напрямку, а також біля Степової Новоселівки та Котлярівки на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Нескучне, Охрімівка, Нестерне, Бударки, Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синьківка та Берестове.