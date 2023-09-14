Авіація РФ продовжує бити по Харківщині: Генштаб назвав населені пункти
Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів в районах Стрілечої та Плетенівки на Слобожанському напрямку, а також біля Степової Новоселівки та Котлярівки на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Нескучне, Охрімівка, Нестерне, Бударки, Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синьківка та Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 18:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів в районах Стрілечої та Плетенівки на Слобожанському напрямку, а також біля Степової Новоселівки та Котлярівки на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".