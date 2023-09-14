Live
  • Чт 14.09.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.27
    • 🟢

Авіація РФ продовжує бити по Харківщині: Генштаб назвав населені пункти

Події 18:41   14.09.2023
Олена Нагорна
Авіація РФ продовжує бити по Харківщині: Генштаб назвав населені пункти

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів в районах Стрілечої та Плетенівки на Слобожанському напрямку, а також біля Степової Новоселівки та Котлярівки на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Нескучне, Охрімівка, Нестерне, Бударки, Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синьківка та Берестове.

Читайте також: Армія РФ завдала авіаударів по чотирьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У ДТП на Харківщині загинули водій вантажівки та пішохід (фото)
У ДТП на Харківщині загинули водій вантажівки та пішохід (фото)
14.09.2023, 19:05
«Сімейний бізнес»: на Харківщині чоловік, мати і син продавали наркотики
«Сімейний бізнес»: на Харківщині чоловік, мати і син продавали наркотики
14.09.2023, 13:19
Авіація РФ продовжує бити по Харківщині: Генштаб назвав населені пункти
Авіація РФ продовжує бити по Харківщині: Генштаб назвав населені пункти
14.09.2023, 18:41
Марки, присвячені Слобожанському контрнаступу ЗСУ, погасили в Харкові (фото)
Марки, присвячені Слобожанському контрнаступу ЗСУ, погасили в Харкові (фото)
14.09.2023, 18:33
Суд у Харкові заарештував військкома Мазовецького із заставою у 2 млн (відео)
Суд у Харкові заарештував військкома Мазовецького із заставою у 2 млн (відео)
14.09.2023, 17:53
Повернулися додому або за кордоном: 8 тисяч ВПО позбавили виплат на Харківщині
Повернулися додому або за кордоном: 8 тисяч ВПО позбавили виплат на Харківщині
13.09.2023, 23:25

Новини за темою:

18:41
Авіація РФ продовжує бити по Харківщині: Генштаб назвав населені пункти
18:33
Марки, присвячені Слобожанському контрнаступу ЗСУ, погасили в Харкові (фото)
17:53
Суд у Харкові заарештував військкома Мазовецького із заставою у 2 млн (відео)
17:38
«Харків, у якомусь сенсі, справді як Ізраїль» – Терехов
15:19
«Харківводоканал» відвідав головний рабин України

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Авіація РФ продовжує бити по Харківщині: Генштаб назвав населені пункти»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 18:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів в районах Стрілечої та Плетенівки на Слобожанському напрямку, а також біля Степової Новоселівки та Котлярівки на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".