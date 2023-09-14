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Армія РФ завдала авіаударів по чотирьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Події 07:39   14.09.2023
Оксана Горун
Армія РФ завдала авіаударів по чотирьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про нічну атаку “шахедів” по Україні, авіаудари по Харківській області та спроби ворога наступати на Куп’янському напрямку.

Сьогодні вночі, окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131″, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України”, – зазначили в ранковому зведенні Генштабу.

За інформацією Генштабу ЗСУ, авіаудари ворог наніс по населених пунктах: Мороховець, Плетенівка, Петропавлівка та Кислівка Харківської області. Під артилерійським вогнем загалом на території України було близько 100 населених пунктів, зокрема Харківської області.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районі північно-східніше Берестового Харківської області”, – зазначили в Генштабі.

На фронті за добу сталося 29 бойових зіткнень. Ворог завдав загалом по території України двох ракетних та 92 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з РСЗВ.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено один пункт управління, один зенітно-ракетний комплекс, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 15 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та станція РЕБ противника“, – перерахували у зведенні.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про нічну атаку “шахедів” по Україні, авіаудари по Харківській області та спроби ворога наступати на Куп’янському напрямку".