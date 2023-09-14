Армия РФ нанесла авиаудары по четырем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил о ночной атаке «шахедов» по Украине, авиаударах по Харьковской области и попытках врага наступать на Купянском направлении.

«Сегодня ночью, оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131″, из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины», — отметили в утренней сводке Генштаба.

По информации Генштаба ВСУ, авиаудары враг нанес по населенным пунктам: Мороховец, Плетеневка, Петропавловка и Кисловка Харьковской области. Под артиллерийским огнем в целом на территории Украины было около 100 населенных пунктов, в том числе — Харьковской области.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районе северо-восточнее Берестового Харьковской области», — отметили в Генштабе.

На фронте за сутки произошло 29 боевых столкновений. Враг нанес в целом по территории Украины два ракетных и 92 авиационных удара, совершил 42 обстрела с РСЗО.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен один пункт управления, один зенитно-ракетный комплекс, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 15 артиллерийских средств, два склада боеприпасов и станция РЭБ противника», — перечислили в сводке.