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Войска РФ не добились успехов на Купянском направлении — ISW

Мир 07:30   14.09.2023
Оксана Горун
Войска РФ не добились успехов на Купянском направлении — ISW Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в течении минувших суток враг пытался наступать в районе Синьковки, Петропавловки и Берестового на Купянском направлении, однако подтвержденных или хотя бы заявленных успехов не имел.

«Российские войска продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но 13 сентября не добились каких-либо подтвержденных или заявленных успехов. Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска провели безуспешную атаку к северо-западу от Берестового (20 км к северо-западу от Сватово). Российский агрегатор новостей заявил, что российские войска 12 сентября провели наступательные операции в районе Синьковки (9 км к северо-востоку от Купянска) и Петропавловки (7 км к востоку от Купянска). Российский военный блогер заявил 13 сентября, что российские войска провели безуспешные наступательные операции к западу от Новоселовского (14 км к северо-западу от Сватово)», — проинформировали аналитики ISW.

Со ссылкой на данные британской разведки Институт изучения войны также отметил, что подразделения российской 25-й общевойсковой армии перебросили на передовую в Луганской области.

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«The Wall Street Journal также сообщил, что российские войска перегруппировываются и формируют новые штурмовые подразделения из личного состава вновь созданной 25-й САА на Купянском направлении. WSJ сообщил, что российские военные направили 50 тысяч военнослужащих, чтобы вернуть Купянск, но безуспешно. Глава Харьковской области Украины Олег Синегубов, как сообщается, заявил, что российские войска с 2022 года не захватили ни одного нового села на Купянском направлении, а лишь расширили спорную «серую зону» вокруг ряда населенных пунктов», — отметили в сводке ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 07:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в течении минувших суток враг пытался наступать в районе Синьковки, Петропавловки и Берестового на Купянском направлении, однако подтвержденных или хотя бы заявленных успехов не имел".