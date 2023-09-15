Войска РФ продвинулись в Купянском районе Харьковщины — ISW
Российские войска 14 сентября продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и недавно продвинулись вперед, пишет Институт изучения войны (ISW).
Со ссылкой на геолокационные кадры от 13 сентября аналитики пишут, что по состоянию на 12 сентября армия РФ продвинулась западнее села Лиман Первый Купянского района Харьковской области.
“Российские источники сообщили, что 14 сентября войска РФ продолжили наступление в районе Синьковки, Новоегоровки и Серебрянского лесничества. В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска продолжают наступательные действия северо-восточнее Берестового и в районе Белогоровки”, — пишет ISW.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 07:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска 14 сентября продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и недавно продвинулись вперед, пишет Институт изучения войны (ISW).".