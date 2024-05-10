Усе відбувається так, як передбачалося – Коваленко про атаки РФ на Харківщині

Війська РФ продовжуватимуть тактику ударів по Харкову й особливо – прикордонній зоні, а також проводитимуть диверсійно-терористичні вилазки ротних груп у прикордонну зону.

Такий розвиток подій “розумні люди” прогнозували ще з кінця лютого – початку березня, пише військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Оскільки, наголосив вкотре експерт, російські війська зараз не мають ресурсу для проведення загальновійськової операції з метою оточення та захоплення Харкова.

“Наразі все відбувається саме так, як і передбачалося. Не більше, не менше. Хочете почути мої коментарі щодо цього – читайте дописи місячної давності. Забиваєте у пошуку словосполучення “наступ на Харків” і вперед. Але якщо ви істеричка і представник російських ІПсО, тоді вам нічого не допоможе”, — пише Коваленко.

Раніше командир відділення 24 ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов повідомив, що у напрямку Волчанська вночі росіяни проводили потужну артпідготовку, а ДРГ намагалися «промацати» прикордонну лінію. Глава ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що окупанти посилили обстріли на північному напрямку КАБами, з РСЗВ та артилерії, зокрема Вовчанська. За словами Синєгубова, всі спроби ворога прорвати кордон були безуспішними, і “не втрачено жодного метра” території. При цьому аналітичний портал «DeepState» позначив район сіл Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка як “сіру зону”, а також написав про спроби ворога зайти в населені пункти Гатище та Плетенівка поблизу Вовчанська. У Міноборони повідомили, що о 5-й ранку відбулася спроба прориву супротивником лінії оборони на Харківщині під прикриттям бронетехніки, і станом на 13:00 атаки були відбиті, тривали бої різної інтенсивності. За словами президента Володимира Зеленського, РФ розпочала нову хвилю контрнаступних дій на Харківщині. З Вовчанського та Липецького напрямків евакуюють місцевих мешканців.