Армія РФ готує наступ на Куп’янськ – аналітик про терміни та кількість військ

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко проаналізував зміни в стані загарбників із РФ після взяття руїн Авдіївки.

На думку Коваленка, пріоритети росіян на найближчий час – це Часів Яр та Куп’янськ. Причому Часів Яр Коваленко вважає пріоритетом №1, Куп’янськ – на другому місці.

Наразі на Куп’янському напрямку, за даними оглядача, діє УВ “Захід”, яке останнім часом реорганізували та посилили. У його складі: 81 тис. військовослужбовців (місяць тому було 58 тис.), 1100 танків (було 750), близько 1900 ББМ (1250), понад 800 одиниць ствольної артилерії (було 700) та близько 300 одиниць РСЗВ (21). За оцінками Коваленка, зараз угруповання поповнюють ресурсом з інших груп військ, який “звільнився” після захоплення окупантами Авдіївки.

“Зрозуміло, таке збільшення УВ “Захід” може говорити про підготовку РОВ до наступальної операції на Куп’янськ, і це вірно. РОВ готуються у другій половині 2024 року каталізувати наступ на Куп’янськ. Але є нюанс. Того ресурсу, що в них є, їм недостатньо для того, щоб наступальна операція пройшла швидко, якісно та без критичних втрат, які змушують послаблювати інші напрямки”, – прогнозує військово-політичний оглядач.

За його оцінками, БТГр противника на 100% укомплектовані лише танками. Решта комплектації – від 25% необхідного (РСЗВ) до 67% (ствольної артилерії). При цьому ці показники – найкращі для російської армії в усій зоні бойових дій.

“Але є ще один нюанс. Ця група зараз відповідає, по суті, за більшу частину бойових дій по Лимано-Куп’янській осі протяжністю понад 150 км. Для тих, хто трохи забув, нагадаю, що в ході наступу на Авдіївку місто неповною площею 29 км², російські окупаційні війська використовували: від 60 до 80 (на піку наступу) тисяч тіл, 10 тисяч тіл у резерві, понад 450 танків (не менше 100 у резерві); понад 1300 ББМ (понад 200 у резерві); близько 1200 одиниць ствольної артилерії; до 300 одиниць РСЗВ (до 50 у резерві)”, – навів дані Коваленко.

Таким чином, 5-місячний наступ на значно меншій ділянці фронту під Авдіївкою вимагав від росіян більше ресурсів, ніж зараз є на Куп’янському напрямку.

“Але це не привід для того, щоб видихнути, – попередив аналітик. – Річ у тому, що сам факт реорганізації УВ “Захід” та її поступальне насичення може говорити про те, що до другої половини 2024 року вона перевищить показник 100 тис. тіл і навіть може бути сумарно з усіма приданими відступниками доведена до понад 120 тис. тіл, і в цьому й полягає основна загроза для напрямку: на Куп’янськ можуть зосередити кількісно такий самий ресурс, як і на Авдіївку, з аналогічними резервами, а за рештою протяжності осі використовувати надмірну масу. У даний же час РОВ будуть зайняті для створення максимально комфортних умов для подальшої каталізації наступу”.