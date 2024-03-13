Армия РФ готовит наступление на Купянск — аналитик о сроках и количестве войск

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко проанализировал перемены в стане захватчиков из РФ после взятия руин Авдеевки.

По мнению Коваленко, главные приоритеты россиян на ближайшее время — это Часов Яр и Купянск. Причем Часов Яр Коваленко считает приоритетом №1, Купянск — на втором месте.

Сейчас на Купянском направлении, по данным обозревателя, действует ГВ «Запад», которую за последнее время реорганизовали и усилили. В ее составе: 81 тыс. военнослужащих (месяц назад было 58 тыс.), 1100 танков (было 750), около 1900 ББМ (1250), более 800 единиц ствольной артиллерии (было 700) и около 300 единиц РСЗО (210). По оценкам Коваленко, сейчас группировку пополняют ресурсом из других групп войск, который «освободился» после захвата оккупантами Авдеевки.

«Разумеется, такое увеличение ГВ «Запад» может говорить о подготовке РОВ к наступательной операции на Купянск, и это верно. РОВ готовятся во второй половине 2024 года катализировать наступление на Купянск. Но есть нюанс. Того ресурса, что у них есть, им недостаточно для того, чтобы наступательная операция прошла быстро, качественно и без критических потерь, вынуждающих ослаблять другие направления», — прогнозирует военно-политический обозреватель.

По его оценкам, БТГр противника на 100% укомплектованы только танками. Остальная комплектация — от 25% необходимого (РСЗО) до 67% (ствольной артиллерии). При этом эти показатели — лучшие для российской армии во всей зоне боевых действий.

«Но есть еще один нюанс. Эта группа сейчас отвечает, по сути, за большую часть боевых действий по Лимано-Купянской оси протяженностью более 150 км. Для тех, кто немного запамятовал, напомню, что в ходе наступления на Авдеевку, город неполной площадью 29 км², российские оккупационные войска использовали: от 60 до 80 (на пике наступления) тысяч тел; 10 тысяч тел в резерве; более 450 танков (не менее 100 в резерве); более 1300 ББМ (более 200 в резерве); около 1200 единиц ствольной артиллерии; до 300 единиц РСЗО (до 50 в резерве)», — привел данные Коваленко.

Таким образом 5-месячное наступление на значительно меньшем участке фронта под Авдеевкой потребовало от россиян больше ресурсов, чем сейчас есть на Купянском направлении.

«Но это не повод для того, чтобы выдохнуть, — предупредил аналитик. — Дело в том, что сам факт реорганизации ГВ «Запад» и поступательное ее насыщение может говорить о том, что ко второй половине 2024 года она превысит показатель 100 тыс.0 и даже может быть суммарно со всеми приданными отщепенцами доведена до более 120 тыс. тел. И в этом и заключается основная угроза для направления. На Купянск могут сосредоточить количественно такой же ресурс, как и на Авдеевку, с аналогичными резервами, а по остальной протяженности оси использовать избыточную массу. В настоящее же время РОВ будут заняты для создания максимально комфортных условий для предстоящей катализации наступления».