Всё происходит так, как и предвиделось — Коваленко об атаках РФ на Харьковщине
Войска РФ будут продолжать тактику ударов по Харькову и особенно – приграничной зоне, а также предпринимать диверсионно-террористические вылазки ротных групп в приграничную зону.
Такое развитие событий “умные люди” прогнозировали еще с конца февраля — начала марта, пишет военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
Так как, подчеркнул в очередной раз эксперт, у российских войск сейчас нет ресурса для проведения общевойсковой операции с целью окружения и захвата Харькова.
“Сейчас всё происходит именно так, как и предвиделось. Не больше, не меньше. Хотите услышать мои комментарии по этому поводу – читайте посты месячной давности. Забиваете в поиске словосочетание “наступление на Харьков” и вперёд. Но если вы истеричка и адепт российских ИПсО, тогда вам ничего не поможет”, — пишет Коваленко.
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Ранее командир отделения 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов сообщил, что в направлении Волчанска ночью россияне проводили мощную артподготовку, а ДРГ пытались «прощупать» приграничную линию. Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что оккупанты усилили обстрелы на северном направлении КАБами, из РСЗО и артиллерии, в частности Волчанска. По словам Синегубова, все попытки врага прорвать границу были безуспешными, и «не потеряно ни одного метра» территории. При этом аналитический портал «DeepState» обозначил район сел Стрелечья, Красное, Пыльная и Борисовка как «серую зону», а также написал о попытках врага зайти в населенные пункты Гатище и Плетеневка вблизи Волчанска. В Минобороны сообщили, что в 5 утра произошла попытка прорыва противником линии обороны на Харьковщине под прикрытием бронетехники, и по состоянию на 13:00 атаки были отбиты, продолжались бои разной интенсивности. По словам президента Владимира Зеленского, РФ начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковщине. С Волчанского и Липецкого направлений эвакуируют местных жителей.
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: информационное сопротивление, коваленко, наступ, наступление, рф, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 18:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ будут продолжать тактику ударов по Харькову и особенно – приграничной зоне, а также предпринимать диверсионно-террористические вылазки ротных групп в приграничную зону".