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Машовец: РФ разворачивает войска у Кременной и возобновляет атаки на Купянщине

Политика 09:46   15.09.2023
Елена Нагорная
Машовец: РФ разворачивает войска у Кременной и возобновляет атаки на Купянщине

На Лиманском направлении началось оперативное развертывание войск вновь сформированной 25-й общевойсковой армии, а на Купянском — враг «находится в состоянии возобновления своих активных наступательных действий», пишет военный обозреватель группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец.

По его данным, в районе города Кременная на Луганщине разворачиваются подразделения 164-й отдельной мотострелковой бригады противника, а у поселка Житловка — 36-го мотострелкового полка и 67-й мотострелковой дивизии.

“Вероятнее всего, подразделения 164-й ОМСБр будут введены в бой по направлению Диброва — Серебрянка (через Серебрянский лес), а подразделения 36-го МСП — западнее рубежа Червонопоповка — Житловка, в общем направлении на Новосадовое или Терны”, — считает Машовец.

Также он добавил, что сейчас командование противника определяет объем и состав сил и средств 90-й танковой дивизии и 41-й общевойсковой армии, которые следует оставить на указанных направлениях вместе с частями и соединениями 25-й общевойсковой армии.

Читайте также: Войска РФ продвинулись в Купянском районе Харьковщины — ISW

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 09:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Лиманском направлении началось оперативное развертывание войск вновь сформированной 25-й общевойсковой армии, а на Купянском — враг «находится в состоянии возобновления своих активных наступательных действий», пишет военный обозреватель группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец.".