Машовец: РФ разворачивает войска у Кременной и возобновляет атаки на Купянщине
На Лиманском направлении началось оперативное развертывание войск вновь сформированной 25-й общевойсковой армии, а на Купянском — враг «находится в состоянии возобновления своих активных наступательных действий», пишет военный обозреватель группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец.
По его данным, в районе города Кременная на Луганщине разворачиваются подразделения 164-й отдельной мотострелковой бригады противника, а у поселка Житловка — 36-го мотострелкового полка и 67-й мотострелковой дивизии.
“Вероятнее всего, подразделения 164-й ОМСБр будут введены в бой по направлению Диброва — Серебрянка (через Серебрянский лес), а подразделения 36-го МСП — западнее рубежа Червонопоповка — Житловка, в общем направлении на Новосадовое или Терны”, — считает Машовец.
Также он добавил, что сейчас командование противника определяет объем и состав сил и средств 90-й танковой дивизии и 41-й общевойсковой армии, которые следует оставить на указанных направлениях вместе с частями и соединениями 25-й общевойсковой армии.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 09:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Лиманском направлении началось оперативное развертывание войск вновь сформированной 25-й общевойсковой армии, а на Купянском — враг «находится в состоянии возобновления своих активных наступательных действий», пишет военный обозреватель группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец.".