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Противник изменил тактику на Купянско-Лиманском направлении — ВСУ

Общество 13:54   15.09.2023
Виктория Яковенко
Противник изменил тактику на Купянско-Лиманском направлении — ВСУ

На Купянско-Лиманском направлении наблюдается уменьшение количества боевых столкновений, при этом противник и дальше продолжает наносить огневые удары по позициям украинских военных.

«Враг и дальше продолжает наносить удары, пытаясь найти слабые участки в нашей обороне, однако все напрасно, успехов он не имеет. Сейчас мы отмечаем, что противник изменил свою тактику, он продолжает применять артиллерию вместо мясных штурмов. Также уже нет таких массовых огневых валов, враг экономит боеприпасы и использует их только по необходимости», — сообщил в эфире нацмарафона начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

За прошедшие сутки на этом участке фронта враг 514 раз обстрелял позиции украинских защитников, 11 раз противник применял свою авиацию, добавил Евлаш. 48 оккупантов на этом направлении уничтожили, а также разбили разную вражескую технику. В частности, 1 танк Т-72, 1 МТ-ЛБ, 1 «Мста-С» и 2 «Мста-Б», 1 РСЗО «Ураган», 2 РСЗО «Град», 2 БПЛА «Ланцет» и один грузовик, который подвозил боеприпасы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 13:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении наблюдается уменьшение количества боевых столкновений, при этом противник и дальше продолжает наносить огневые удары по позициям украинских военных.".