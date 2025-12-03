Загорелись вещи: утром в Харькове в огне погибла женщина, десять людей спасли
За сутки сотрудники ГУ ГСЧС Украины Харьковщины тушили в Харькове и области шесть пожаров. Один из них начался в результате российских обстрелов.
Утром огонь бушевал в Индустриальном районе Харькова. В доме загорелись частные вещи на площади 15 квадратных метров. По приезду пожарным удалось спасти десятерых людей. Однако без жертв все же не обошлось – один мужчина пострадал, также известно о погибшей женщине.
Еще один пожар бушевал в области.
«В поселке Шевченково на территории частного домовладения горел автомобиль на площади шесть метров квадратных», – отметили спасатели.
Также пиротехники выявили и обезвредили 49 единиц взрывоопасных предметов.
Читайте также: Столкнулись трамвай и иномарка – пожар вспыхнул на проспекте в Харькове (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Загорелись вещи: утром в Харькове в огне погибла женщина, десять людей спасли», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 декабря 2025 в 07:44;