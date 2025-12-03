Загорелись вещи: утром в Харькове в огне погибла женщина, десять людей спасли

За сутки сотрудники ГУ ГСЧС Украины Харьковщины тушили в Харькове и области шесть пожаров. Один из них начался в результате российских обстрелов.

Утром огонь бушевал в Индустриальном районе Харькова. В доме загорелись частные вещи на площади 15 квадратных метров. По приезду пожарным удалось спасти десятерых людей. Однако без жертв все же не обошлось – один мужчина пострадал, также известно о погибшей женщине.

Еще один пожар бушевал в области.

«В поселке Шевченково на территории частного домовладения горел автомобиль на площади шесть метров квадратных», – отметили спасатели.

Также пиротехники выявили и обезвредили 49 единиц взрывоопасных предметов.