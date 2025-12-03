Горіли речі: вранці в Харкові у вогні загинула жінка, врятували десять людей

За добу співробітники ГУ ДСНС України Харківщини гасили в Харкові та області шість пожеж. Одна з них розпочався внаслідок російських обстрілів.

Вранці вогонь вирував в Індустріальному районі Харкова. У будинку зайнялися речі на площі 15 квадратних метрів. Із вогню пожежникам вдалося врятувати десятьох людей. Однак без жертв все ж таки не обійшлося – один чоловік постраждав, також відомо про загиблу жінку.

Ще одна пожежа вирувала в області.

“У селищі Шевченкове на території приватного домоволодіння горів автомобіль на площі шість квадратних метрів”, – зазначили рятувальники.

Також піротехніки виявили та знешкодили 49 одиниць вибухонебезпечних предметів.