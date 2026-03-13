Пытали жителей Изюма, убили помощника депутата: идентифицировали 13 оккупантов

Правоохранители установили личности 11 боевиков «ЛНР» и двоих сторонников квазиреспублик, которые во время оккупации Изюма Харьковской области похищали людей, удерживали их в нечеловеческих условиях и пытали, пытаясь получить информацию об украинских военных.

Один из таких эпизодов завершился убийством 46-летнего местного жителя — члена скаутского движения, который был помощником депутата Изюмского горсовета по вопросам национально-патриотического воспитания молодежи, сообщает областная прокуратура.

Как установило следствие, подозреваемые систематически грабили жителей Изюма. Угрожая оружием, они отбирали автомобили, мотоциклы, скутеры, компьютерную технику, игровые консоли, мобильные телефоны, деньги.

Кроме того, они силой вывозили людей на территорию одного из домовладений. Там потерпевших удерживали в сарае — в антисанитарных условиях, без еды и воды. Одного из мужчин держали в металлическом контейнере, установленном возле остановки общественного транспорта. Людей избивали, запугивали и угрожали убийством, пытаясь получить информацию об украинских военных и ветеранах АТО. На данный момент установили как минимум шестерых гражданских, которых незаконно лишили свободы.

28 марта 2022 года оккупанты прибыли к дому 46-летнего помощника депутата Изюмского горсовета, избили его и задержали. После этого один из них выстрелил из автомата в челюсть потерпевшего — мужчина скончался на месте.

Как установило следствие, свои зверства оккупанты снимали на видео для монтажа пропагандистских роликов о «ликвидации бандеровцев». За это они систематически получали повышения по службе и поощрения, в том числе от высшего политического руководства РФ.

Прокуроры совместно со следователями полиции идентифицировали захватчиков. Речь об 11 военнослужащих 1-й роты 1-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва «ЛНР» 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ, а также депутата «ЛНР» и председателя «Союза кинематографистов ДНР». Всем им сообщили о подозрении в госизмене (ч. 1 ст. 111 УКУ) и нарушении законов и обычаев войны (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УКУ).