Громкие взрывы контузят и убивают летучих мышей – харьковский ветеринар

Мы не можем оценить весь масштаб трагедии, говорит о судьбе летучих мышей во фронтовой зоне харьковский ветеринар Анастасия Доманская.

Краснокнижные летучие мыши массово погибают в местах боевых действий, в том числе – и на Харьковщине. То, что «громко» для людей, для этих животных – смерть. Ведь рукокрылые обладают очень чувствительным слухом. В условиях постоянных взрывов в прифронтовой зоне, они просто не могут ориентироваться, объясняет Доманская. Она продолжает опекать летучих мышей в Центре рукокрылых, куда их время от времени привозят с фронта.

«Военные иногда находят летучих мышей, тех, кого они могут увидеть, ведь это очень небольшие животные. Связываются с нами, чтобы доставить их в Харьков. Но это единичные особи, а, конечно, речь не идет о колонии. Мы не сможем оценить масштаб трагедии, но я уверена, что там очень много летучих мышей уже погибло и погибнет. Рукокрылые – это краснокнижные животные, ориентирующиеся на звук, очень зависимые от силы звука. Я могу себе представить, как они страдают контузией, не могут ориентироваться», — с грустью объясняет Доманская.

Кроме того, артиллерия уничтожает леса и дома (частные и многоэтажные), где обычно живут и зимуют летучие мыши.