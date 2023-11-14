Гучні вибухи контузять і вбивають кажанів – харківський ветеринар
Ми не можемо оцінити весь масштаб трагедії, говорить про долю кажанів у фронтовій зоні харківський ветеринар Анастасія Доманська.
Червонокнижні кажани масово гинуть у місцях бойових дій, у тому числі – і на Харківщині.
Те, що «гучно» для людей, для цих тварин – смерть. Адже рукокрилі мають дуже чутливий слух. В умовах постійних вибухів у прифронтовій зоні вони просто не можуть орієнтуватися, пояснює Доманська. Вона продовжує опікуватися кажанами в Центрі рукокрилих, куди їх час від часу привозять з фронту.
«Військові іноді знаходять поодиноких кажанів, тих, кого вони можуть побачити, адже це дуже невеличкі тварини. Зв’язуються з нами, щоб доставити їх до Харкова. Але це поодинокі особини, йдеться, звісно, не про колонії. Ми не зможемо оцінити масштаб трагедії, але я впевнена, що там дуже багато кажанів вже загинуло і загине. Рукокрилі – це червонокнижні тварини, що орієнтуються на звук, дуже залежні від сили звука. Я можу собі уявити, як вони страждають від контузії, не можуть орієнтуватись», – з сумом пояснює Доманська.
Крім того, артилерія нищить ліси й будинки (приватні та багатоповерхові), де зазвичай живуть і зимують кажани.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Анастасия Доманская, боевые действия, бой, ветеринар, вибух, животні, красная книга, летучие мыши, редкие животные, рукокрылые, трагедия, фронт, харківщина, Центр реабилитации рукокрылых;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми не можемо оцінити весь масштаб трагедії, говорить про долю кажанів у фронтовій зоні харківський ветеринар Анастасія Доманська.".