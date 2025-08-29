Live
  • Пт 29.08.2025
  • Харьков  +29°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Балкон в Харькове стал ловушкой для стаи летучих мышей: погибли около 80

Общество 16:12   29.08.2025
Виктория Яковенко
Балкон в Харькове стал ловушкой для стаи летучих мышей: погибли около 80 Фото: Центр реабилитации рукокрылых

На балконе нежилой квартиры в многоэтажке в Харькове поселились сотни летучих мышей. Большинство из них погибли, сообщили в Центре реабилитации рукокрылых.

Летучих мышей заметил сосед, живущий на восьмом этаже.

«Через открытое окно на балкон попала целая куча рукокрылых и попала в ловушки строительного мусора! Проблема в том, что пользуясь эхолокацией летучие мыши очень часто попадают в ловушки пустых предметов: вазы, банки, трубы. Они «видят» отверстие и воспринимают это как проход, которого там нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть летучих мышей спряталась в металлической бочке, несколько — в пустой трехлитровой банке и по ящикам, еще пятеро — за диваном.

«В скрученном матрасе мы обнаружили почти десяток! Всего удалось спасти 68 жизней, но около 80 летучих мышей, к сожалению, погибли», — рассказали в Центре.

Там объяснили, что на балконе животным очень жарко и нечем дышать, поэтому большинство летучих мышей были обезвожены и ослаблены.

летучие мыши погибли в Харькове
Фото: Центр реабилитации рукокрылых

Напомним, ранее кандидат биологических наук Станислав Витер в интервью МГ «Объектив» советовал харьковчанам закрывать окна. Иначе в квартиру может попасть летучая мышь, предупреждал он. Витер также отмечал, что целые колонии летучих мышей иногда живут в старых постройках в Харькове. Поэтому при реконструкции желательно вызвать представителей Реабилитационного центра летучих мышей – чтобы те обследовали помещение.

Читайте также: Организаторы ЛГБТ-прайда в Харькове заявляют об угрозах из Киева: детали

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
28.08.2025, 11:50
Еще одна станция метро в Харькове превратится в школу
Еще одна станция метро в Харькове превратится в школу
28.08.2025, 09:35
Организаторы ЛГБТ-прайда в Харькове заявляют об угрозах из Киева: детали
Организаторы ЛГБТ-прайда в Харькове заявляют об угрозах из Киева: детали
29.08.2025, 14:49
Враг захватил новые территории в районе Казачьей Лопани – ISW
Враг захватил новые территории в районе Казачьей Лопани – ISW
29.08.2025, 07:30
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
26.08.2025, 14:51
Балкон в Харькове стал ловушкой для стаи летучих мышей: погибли около 80
Балкон в Харькове стал ловушкой для стаи летучих мышей: погибли около 80
29.08.2025, 16:12

Новости по теме:

22:01
20 жителей эвакуировали из дома в центре Харькова из-за масштабного пожара
12:21
В Харькове горел балкон многоэтажки (фото)
12:51
Травматизм. Харьковчанин разбился насмерть во время ремонта балкона
09:09
Пожар. Из-за короткого замыкания в Харькове едва не сгорела квартира
18:36
«Виглядає огидно»: резонанс навколо реконструкції балкона на Харківському художньому музеї

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Балкон в Харькове стал ловушкой для стаи летучих мышей: погибли около 80»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 августа 2025 в 16:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На балконе нежилой квартиры в многоэтажке в Харькове поселились сотни летучих мышей. Большинство из них погибли, сообщили в Центре реабилитации рукокрылых.".