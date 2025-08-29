Балкон в Харькове стал ловушкой для стаи летучих мышей: погибли около 80

На балконе нежилой квартиры в многоэтажке в Харькове поселились сотни летучих мышей. Большинство из них погибли, сообщили в Центре реабилитации рукокрылых.

Летучих мышей заметил сосед, живущий на восьмом этаже.

«Через открытое окно на балкон попала целая куча рукокрылых и попала в ловушки строительного мусора! Проблема в том, что пользуясь эхолокацией летучие мыши очень часто попадают в ловушки пустых предметов: вазы, банки, трубы. Они «видят» отверстие и воспринимают это как проход, которого там нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть летучих мышей спряталась в металлической бочке, несколько — в пустой трехлитровой банке и по ящикам, еще пятеро — за диваном.

«В скрученном матрасе мы обнаружили почти десяток! Всего удалось спасти 68 жизней, но около 80 летучих мышей, к сожалению, погибли», — рассказали в Центре.

Там объяснили, что на балконе животным очень жарко и нечем дышать, поэтому большинство летучих мышей были обезвожены и ослаблены.

Напомним, ранее кандидат биологических наук Станислав Витер в интервью МГ «Объектив» советовал харьковчанам закрывать окна. Иначе в квартиру может попасть летучая мышь, предупреждал он. Витер также отмечал, что целые колонии летучих мышей иногда живут в старых постройках в Харькове. Поэтому при реконструкции желательно вызвать представителей Реабилитационного центра летучих мышей – чтобы те обследовали помещение.