Организаторы ЛГБТ-прайда в Харькове заявляют об угрозах из Киева: детали

ХарьковПрайд-2025 должен начаться уже в эту субботу, 30 августа. Однако ЛГБТ-активисты сообщили, что уже получают угрозы в свой адрес.

Говорят: получили информацию о том, что в Харьков якобы планируют прибыть представители ультраправых организаций из Киева.

«С намерением помешать проведению мероприятий ХарьковПрайда-2025. В частности, угроза касается благотворительно-образовательного ПрайдФеста, запланированного на 30-31 августа», – отметили организаторы.

Они напомнили, что ПрайдФест – это ряд некоммерческих мер для ЛГБТ+ сообщества и громады Харькова, целью которых является сбор средств для нужд украинских защитниц и защитников.

«Мы считаем, что любая агрессия против ЛГБТ+ сообщества, как и в отношении любых других людей, в демократической Украине недопустима и выгодна только россии. Мы подчеркиваем циничность запланированных на ХарьковПрайд нападений: вместо того, чтобы направить свои средства и усилия на поддержку украинских защитниц и защитников, представители ультраправых организаций тратят ресурсы на проезд в Харьков с единственной целью – сорвать мероприятие, где проходит сбор средств для войска», — подчеркнули активисты.

Но уточнили, что уже много лет сотрудничают с харьковской полицией и уверены, что они должным образом обеспечат правопорядок во время мероприятия.

Организаторы Прайда призвали всех, кому не нравятся подобные мероприятия, просто их не посещать.

«А тем, кто планирует совершить правонарушение на почве ненависти к ЛГБТ+ сообщества, напоминаем о статье 161 УКУ, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы», — подытожили организаторы.

Напомним, организаторы ХарьковПрайда опубликовали подробную программу. Планируется, что мероприятия продлятся до 6 сентября.

Ранее на анонс ХарьковПрайда уже отреагировали военные. В частности, заместитель командира 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады (ранее отряд ССО «Азов Харьков») Анатолий Сидоренко подверг критике эту идею. «Если хотите почтить память погибших — делайте это достойно. Если хотите помочь армии – делайте собрание напрямую, без дополнительных шоу. Но не надо прикрывать свою ЛГБТ-активность идеями о жертвенности, фронте и патриотизме», — написал он.

Не поддержал событие и командир спецподразделения ГУР МО «Кракен» Константин Немичев. Он напомнил сколько километров от Харькова до линии фронта. А также не удержался и от замечаний о самой сути прайда.