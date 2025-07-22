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ХарьковПрайд-2025 анонсировали ЛГБТ-активисты: программа, реакция «азовца»

Общество 15:16   22.07.2025
Елена Нагорная
ХарьковПрайд-2025 анонсировали ЛГБТ-активисты: программа, реакция «азовца» Фото: Кристина Пашкина

Седьмой ХарьковПрайд запланирован с 30 августа по 6 сентября. Лозунг будет тем же, что и в прошлом году: «Вместе к равенству и победе».

На Facebook-странице KharkivPride желающих призывают поучаствовать в ряде событий:

— 30 и 31 августа — благотворительно-образовательном ПрайдФесте;
— 5 сентября — чествовании памяти погибших ЛГБТК+ военных;
— 6 сентября — марше в формате АвтоПрайда.

Так же как и в прошлом году в рамках мероприятий будет проходить благотворительный сбор средств на нужды Сил обороны.

«Детали относительно событий и сбора средств — уже скоро. Все мероприятия ХарьковПрайда состоятся в рамках действующего законодательства Украины и условий военного времени. У нас есть опыт трех безопасных прайдов во время полномасштабного вторжения. Это придает уверенности в том, что в сотрудничестве с полицией и местными властями в этом году мы также сделаем ХарьковПрайд видимым и безопасным», — подчеркивают организаторы.

На анонс отреагировал замкомандира 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады (ранее отряд ССО «Азов Харьков») Анатолий Сидоренко. Он раскритиковал идею проведения ЛГБТ-прайда в Харькове.

«Если хотите почтить погибших — делайте это достойно. Если хотите помочь армии — делайте сборы напрямую, без дополнительных шоу. Но не надо прикрывать свою ЛГБТ-активность идеями о жертвенности, фронт и патриотизм. Потому что это выглядит не как поддержка, а как манипуляция. В стране, где ежедневно хоронят лучших, нужны совсем другие ценности. Если у вас есть энергия на парады — направьте ее лучше на помощь тем, кто держит эту землю. Потому что пока одни стоят насмерть — другие устраивают пиар. И это точно не о новой Украине, за которую мы воюем», — пишет Сидоренко.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 15:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Седьмой ХарьковПрайд запланирован с 30 августа по 6 сентября. Лозунг будет тем же, что и в прошлом году: «Вместе к равенству и победе».".