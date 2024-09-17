Помещение в центре Харькова купили ЛГБТ-активисты: что там будет (видео)
После более 15 лет аренды Харьковское женское объединение «Сфера» приобрело помещение в центре города. Там планируют проводить лекции и психологические консультации. Деньги на собственный хаб ЛГБТ-активисты получили от европейских, американских и канадских налогоплательщиков.
Анна Шарыгина, президент Харьковского женского объединения «Сфера»
Нам важно быть здесь и быть собой. И мы хотим работать для Украины, работать для Харькова и быть видимыми как ЛГБТК-люди.
Харьковское ЛГБТ-сообщество радуется: у них теперь есть собственное помещение. В нем есть доска с мечтами о городе. На ней имена влюбленных, множество котиков и одно из главных пожеланий — это брачное равенство.
Анастасия Попова, проектный менеджер Харьковского женского объединения «Сфера»
Это будет ресурсный центр для ЛГБТК+ людей и женщин. Здесь будут проходить образовательные мероприятия. Также у нас есть комната психолога, где будет предоставляться психологическая поддержка различным категориям женщин, ВПЛ, ЛГБТК-людям. И также это будет работать, когда не будет энергии, это будет работать как пункт несокрушимости.
Организация «Сфера» существует более 15 лет. До сих пор она работала в арендованных офисах.
Анна Шарыгина, президент Харьковского женского объединения «Сфера»
Это то же самое, что ты живешь в съемной квартире или в своем доме. И, во-вторых, нас всегда упрекали: «Вы проводите публичные мероприятия, может кто угодно туда приходить». Мы должны были все это согласовывать с владельцем, получать какие-то разрешения и это все. Сейчас мы можем сказать: нет, это безопасное пространство для женщин, для ЛГБТ-сообщества. Если ваша идеология гомофобная, если ваша идеология мизогинная, вам здесь не место.
Покупке помещения в центре города предшествовали полтора года сборов.
Анна Шарыгина, президент Харьковского женского объединения «Сфера»
Вообще все, что здесь есть — это деньги европейских, американских, канадских плательщиц и налогоплательщиков. В виде наших международных партнеров.
По словам Шарыгиной, около 100 тысяч долларов аккумулировала международная ЛГБТ-организация Outright International, еще до 70 тысяч — ActionAid.
Марко Динчев, программный координатор организации ActionAid
Наша миссия — это помогать таким локальным организациям получать денежные средства от крупных международных доноров. Мы помогаем «Сфере» финансировать их деятельность по оказанию психологической помощи членам ЛГБТ-сообщества, а также немножко помогли с меблировкой этого помещения.
В «Сфере» говорят: рады видеть в новом пространстве и женщин, и мужчин. И вообще всех дружественных к ЛГБТ-сообществу.
Ян, посетитель хаба, поддерживает ЛГБТ-сообщество
Их не принимает общество. Они из-за этого страдают на разных уровнях. Как на социальных, так и на финансовых. Важно проработать, чтобы в нашем обществе они были приняты такими же людьми, как и все остальные. И не воспринимались маргиналами.
В хабе рассчитывают, что его ежемесячно будут посещать до четырехсот человек.
Анастасия Попова, проектный менеджер Харьковского женского объединения «Сфера»
Там есть комната-укрытие. Это комната, в которой нет окон. И потом мы планируем также там держать запасы воды и еды, если будут какие-то мощные обстрелы.
На постоянной основе хаб будет реализовывать феминистический и ЛГБТ-мерч. Так в том числе поддерживают харьковских производителей.
Екатерина Кормилец, учасница Харьковского женского объединения «Сфера»
Все эти носки, все эти наклейки — 50% с продаж идет на сбор. Также у нас есть вышиванки. Например, такая, как на мне. 2000 из них мы также передаем на сборы. Это наша коллаборация с КиевПрайдом и брендом 2KOLYORY.
В новом хабе планируют проводить от трех до пяти мероприятий в неделю.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: ЛГБТ, сфера, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 20:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После более 15 лет аренды Харьковское женское объединение «Сфера» приобрело помещение в центре города.".