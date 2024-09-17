Помещение в центре Харькова купили ЛГБТ-активисты: что там будет (видео)

После более 15 лет аренды Харьковское женское объединение «Сфера» приобрело помещение в центре города. Там планируют проводить лекции и психологические консультации. Деньги на собственный хаб ЛГБТ-активисты получили от европейских, американских и канадских налогоплательщиков.

Анна Шарыгина, президент Харьковского женского объединения «Сфера»

Нам важно быть здесь и быть собой. И мы хотим работать для Украины, работать для Харькова и быть видимыми как ЛГБТК-люди.

Харьковское ЛГБТ-сообщество радуется: у них теперь есть собственное помещение. В нем есть доска с мечтами о городе. На ней имена влюбленных, множество котиков и одно из главных пожеланий — это брачное равенство.

Анастасия Попова, проектный менеджер Харьковского женского объединения «Сфера»

Это будет ресурсный центр для ЛГБТК+ людей и женщин. Здесь будут проходить образовательные мероприятия. Также у нас есть комната психолога, где будет предоставляться психологическая поддержка различным категориям женщин, ВПЛ, ЛГБТК-людям. И также это будет работать, когда не будет энергии, это будет работать как пункт несокрушимости.

Организация «Сфера» существует более 15 лет. До сих пор она работала в арендованных офисах.

Анна Шарыгина, президент Харьковского женского объединения «Сфера»

Это то же самое, что ты живешь в съемной квартире или в своем доме. И, во-вторых, нас всегда упрекали: «Вы проводите публичные мероприятия, может кто угодно туда приходить». Мы должны были все это согласовывать с владельцем, получать какие-то разрешения и это все. Сейчас мы можем сказать: нет, это безопасное пространство для женщин, для ЛГБТ-сообщества. Если ваша идеология гомофобная, если ваша идеология мизогинная, вам здесь не место.

Покупке помещения в центре города предшествовали полтора года сборов.

Анна Шарыгина, президент Харьковского женского объединения «Сфера»

Вообще все, что здесь есть — это деньги европейских, американских, канадских плательщиц и налогоплательщиков. В виде наших международных партнеров.

По словам Шарыгиной, около 100 тысяч долларов аккумулировала международная ЛГБТ-организация Outright International, еще до 70 тысяч — ActionAid.

Марко Динчев, программный координатор организации ActionAid

Наша миссия — это помогать таким локальным организациям получать денежные средства от крупных международных доноров. Мы помогаем «Сфере» финансировать их деятельность по оказанию психологической помощи членам ЛГБТ-сообщества, а также немножко помогли с меблировкой этого помещения.

В «Сфере» говорят: рады видеть в новом пространстве и женщин, и мужчин. И вообще всех дружественных к ЛГБТ-сообществу.

Ян, посетитель хаба, поддерживает ЛГБТ-сообщество

Их не принимает общество. Они из-за этого страдают на разных уровнях. Как на социальных, так и на финансовых. Важно проработать, чтобы в нашем обществе они были приняты такими же людьми, как и все остальные. И не воспринимались маргиналами.

В хабе рассчитывают, что его ежемесячно будут посещать до четырехсот человек.

Анастасия Попова, проектный менеджер Харьковского женского объединения «Сфера»

Там есть комната-укрытие. Это комната, в которой нет окон. И потом мы планируем также там держать запасы воды и еды, если будут какие-то мощные обстрелы.

На постоянной основе хаб будет реализовывать феминистический и ЛГБТ-мерч. Так в том числе поддерживают харьковских производителей.

Екатерина Кормилец, учасница Харьковского женского объединения «Сфера»

Все эти носки, все эти наклейки — 50% с продаж идет на сбор. Также у нас есть вышиванки. Например, такая, как на мне. 2000 из них мы также передаем на сборы. Это наша коллаборация с КиевПрайдом и брендом 2KOLYORY.

В новом хабе планируют проводить от трех до пяти мероприятий в неделю.