Приміщення в центрі Харкова купили ЛГБТ-активісти: що там буде (відео)

Після понад 15 років оренди Харківське жіноче об’єднання «Сфера» придбало приміщення у центрі міста. Там планують проводити лекції та психологічні консультації. Гроші на власний хаб ЛГБТ-активісти отримали від європейських, американських та канадських платників податків.

Анна Шаригіна, президентка Харківського жіночого об’єднання «Сфера»

Нам важливо бути тут і бути собою. І ми хочемо працювати для України, працювати для Харкова і бути видимими як ЛГБТК-люди.

Харківська ЛГБТ-спільнота радіє: у них тепер є власне приміщення. У ньому є дошка з мріями про місто. На ній імена закоханих, безліч котиків та одне з головних побажань – це шлюбна рівність.

Анастасія Попова, проєктна менеджерка Харківського жіночого об’єднання «Сфера»

Це буде ресурсний центр для ЛГБТК+ людей та жінок. Тут проходитимуть освітні заходи. Також у нас є кімната психолога, де надаватиметься психологічна підтримка різним категоріям жінок, ВПО, ЛГБТК-людям. І також це працюватиме, коли не буде енергії, це працюватиме як пункт незламності.

Організація “Сфера” існує понад 15 років. Дотепер вона працювала в орендованих офісах.

Анна Шаригіна, президентка Харківського жіночого об’єднання «Сфера»

Це те саме, що ти живеш в орендованій квартирі чи у своєму домі. І по-друге, нам завжди докоряли: “Ви проводите публічні заходи, може хто завгодно туди приходити”. Ми мали все це узгоджувати з власником, отримувати якісь дозволи й це все. Зараз ми можемо сказати: ні, це безпечний простір для жінок, для ЛГБТ-спільноти. Якщо ваша ідеологія гомофобна, якщо ваша ідеологія мізогінна, вам тут не місце.

Купівлі приміщення у центрі міста передували півтора року зборів.

Анна Шаригіна, президентка Харківського жіночого об’єднання «Сфера»

Взагалі все, що тут є – це гроші європейських, американських, канадійських платниць і платників податків. У вигляді наших міжнародних партнерів.

За словами Шаригіної, близько 100 тисяч доларів закумулювала міжнародна ЛГБТ-організація Outright International, ще до 70 тисяч – ActionAid.

Марко Динчев, програмний координатор організації ActionAid

Наша місія – це допомагати таким локальним організаціям отримувати грошові кошти від великих міжнародних донорів. Ми допомагаємо “Сфері” фінансувати їхню діяльність з надання психологічної допомоги членам ЛГБТ-спільноти, а також трошки допомогли з меблюванням цього приміщення.

У “Сфері” кажуть: раді бачити у новому просторі і жінок, і чоловіків. І взагалі усіх дружніх до ЛГБТ-спільноти.

Ян, відвідувач хабу, підтримує ЛГБТ-спільноту

Їх не приймає суспільство. Вони через це страждають на різних рівнях. Як на соціальних, так і на фінансових. Важливо пропрацювати, щоб у нашому суспільстві вони були прийняті такими ж самими людьми, як і всі інші. І не сприймалися маргіналами.

У хабі розраховують, що його щомісяця відвідуватимуть до чотирьохсот людей.

Анастасія Попова, проєктна менеджерка Харківського жіночого об’єднання «Сфера»

Там є кімната-укриття. Це кімната, в якій немає вікон. І потім ми плануємо також там тримати запаси води і їжі, якщо будуть якісь потужні обстріли.

На постійній основі хаб реалізовуватиме феміністичний та ЛГБТ-мерч. Так у тому числі підтримують харківських виробників.

Катерина Кормілець, членкиня Харківського жіночого об’єднання «Сфера»

Усі ці шкарпетки, усі ці наліпки – 50% з продажів йде на збір. Також у нас є вишиванки. Наприклад, така, як на мені. 2000 з них ми також передаємо на збори. Це наша колаборація з КиївПрайдом та брендом 2KOLYORY.

У новому хабі планують проводити від трьох до п’яти заходів на тиждень.