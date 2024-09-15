АвтоПрайд: ЛГБТ-активісти просять закрити небо над Харковом (відео)

Автопробіг одним з проспектів міста провели ЛГБТ-активісти, завершивши цим заходом ХарківПрайд-2024. Протягом тижня збирали 800 тисяч гривень на комплектуючі для дронів для батальйону «Ахіллес» 92-ї ОШБр на Харківщині та на Mavic 3T для ССО на Сумщині. А також заявляли вимоги – як до центральної та місцевої влади, так і до європейських країн.

Анастасія Попова, проєктна менеджерка Харківського жіночого об’єднання «Сфера»

Зараз тут волонтерки роблять плакати для ХарківПрайду.

Цьогоріч ХарківПрайд завершився не ходою, а автопробігом. Такий формат обрали з міркувань безеки. Колона з 13 автівок проїхала 5 кілометрів одним з головних проспектів міста. Серед підготовлених лозунгів – “Бути лесбійкою – не злочин”. Злочин, на переконання активістів, – це нетерпимість.

Віра Чернигіна, учасниця президії Харківського жіночого об’єднання «Сфера»

Нам завжди кажуть, що не на часі ваші прайди, але прайди – це такий формат видимості, який допомагає нам говорити про себе і змінювати суспільство, думку суспільства. Права людини завжди на часі. І ми не можемо зупинятися ні через війну, ні через рівень гомофобії. Ми не маємо прав, які нам потрібні. Наприклад, військові, які не мають можливості одружуватися.

Прайд переслідував чотири мети. Перші дві вимоги були адресовані Верховній Раді – ухвалити закони про протидію злочинам на ґрунті ненависті та про цивільне партнерство. Щоби привернути увагу до останньої теми у різні роки біля Палацу одруження проводили перформанси «Дві наречені».

Анастасія Попова, проєктна менеджерка Харківського жіночого об’єднання «Сфера»

Коли ми проводили цю акцію у 2021 році, там були справжні весілля в цей час. Можливо, що вони позитивно реагували, тому що це були дві дівчини. І ми не знаємо поки що, як би вони відреагували, якби в нас було двоє наречених, два хлопці.

Третя мета прайду – закликати європейські країни захистити небо над Харковом та надати зброю Україні. Четверта – адресована мерії.

Анна Шаригіна, президентка Харківського жіночого об’єднання «Сфера»

Ми маємо вимогу до міської влади переглянути міський бюджет на користь потреб ЗСУ. Менш як 1% бюджету Харкова йде на потреби ЗСУ. Ну як так?

Протягом цьогорічного прайду, який тривав тиждень, збирали 800 тисяч гривень на дрони та комплетуючі для захисників Харківщини та Сумщини. Зокрема на благодійному ярмарку, на який навідувалися хлопці з організації «Права молодь». Однією з їхніх заяв було те, що ЛГБТ-спільнота начебто збирає гроші на військо лише два дні на рік.

Анастасія Попова, проєктна менеджерка Харківського жіночого об’єднання «Сфера»

Насправді Слобожанський збір – це частина великого прайд-збору на 4 мільйони. Ми вирішили, що ми будемо забезпечувати роботу цього простору за рахунок підтримки міжнародних організацій. А донати ми будемо збирати і всі робити збори тільки на ЗСУ.

У межах збору на дрони та комплектуючі вже є щонайменше 570 тисяч гривень – не всі донати підраховані. Цей збір триває.