Молоді націоналісти намагалися прорватися на фестиваль ХарківПрайду (відео)

7 вересня у Харкові розпочався благодійний дводенний фестиваль у межах ХарківПрайду. Біля входу на захід провели акцію протесту молоді люди у футболках “Правий сектор”.

Хлопці принесли з собою плакати такого змісту: Ваш патріотизм живе лише два дні на рік?», “Скільки ви задонатили зі своїх грантів?” та інше. Як стало відомо, протестувальники – з організації “Права молодь”. Вони заявили, що правоохоронці не пропускають їх у приміщення, де проходить фестиваль.

“Молоді націоналісти зібралися, аби підкреслити цинізм “ліваків”, які допомагають армії тільки два дні на рік, роблячи з цього шоу”, — пишуть представники організації.

Як розповіли МГ “Об’єктив” у пресслужбі ХарківПрайду, фестиваль відбувається попри акцію молодих людей. Жодних зіткнень не було.

“Усе гаразд. Поліція на місці, охочі взяти участь у фестивалі вже приходять та можуть долучатися. Захід відбувається в безпечному приміщенні”, – наголосила представниця ХарківПрайду.

Відео: ia_che_

Як повідомлялося, шостий ХарківПрайд заплановано з 7 по 15 вересня. Він проходить під гаслом «Разом до рівності та перемоги». У програмі благодійного фестивалю 7-8 вересня – лекції на правозахисні теми, ярмарок українських брендів та бізнесів, барахолка, творчі та навчальні майстерні, а також тренінги з першої домедичної допомоги та плетіння маскувальних сіток. Мета заходу – зібрати 800 тисяч гривень на комплектуючі для дронів батальйону «Ахіллес» 92-ї ОШБр на Харківщині та на Mavic 3T для ССО на Сумщині.