Благодійний фестиваль анонсували ЛГБТ-активісти в межах ХарківПрайду

Про благодійний фестиваль, який відбуватиметься 7 та 8 вересня у межах ХарківПрайду, розповіли МГ «Об’єктив» його організатори.

У програмі – лекції на правозахисні теми, ярмарок українських брендів та бізнесів, де будуть представлені прикраси, одяг, домашні квіти, взуття та навіть килими. На барахолці можна буде поділитися речами та самим обрати книги, аксесуари чи одяг.

Також на фестивалі проведуть творчі та навчальні майстерні. Відвідувачі матимуть можливість намалювати плакат, прикрасити футболку кольоровими штампами або зробити браслет. Заплановані тренінги з першої домедичної допомоги та плетіння маскувальних сіток.

У ході фестивалю збиратимуть 800 тисяч гривень на комплектуючі для дронів батальйону «Ахіллес» 92-ї ОШБр на Харківщині та на Mavic 3T для ССО на Сумщині. Долучитися до події можуть усі охочі – вхід безплатний, проте організатори закликають підтримати збір благодійним внеском. Повну програму та локацію оприлюднять в Instagram.

Як повідомлялося, шостий ХарківПрайд запланований з 7 по 15 вересня. Він пройде під гаслом «Разом до рівності та перемоги». На заплановану подію вже відреагували українські військові. Зокрема, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін сподівається, що представники ТЦК відвідають цей захід.