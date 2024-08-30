Благотворительный фестиваль анонсировали ЛГБТ-активисты в рамках ХарьковПрайда

О благотворительном фестивале, который будет проходить 7 и 8 сентября в рамках ХарьковПрайда, рассказали МГ «Объектив» его организаторы.

В программе — лекции на правозащитные темы, ярмарка украинских брендов и бизнесов, где будут представлены украшения, одежда, домашние цветы, обувь и даже ковры. На барахолке можно будет поделиться вещами и самим выбрать книги, аксессуары или одежду.

Также на фестивале проведут творческие и учебные мастерские. Посетители смогут нарисовать плакат, украсить футболку цветными штампами или сделать браслет. Запланированы тренинги по первой домедицинской помощи и плетении маскировочных сеток.

В ходе фестиваля будут собирать 800 тысяч гривен на комплектующие для дронов батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр на Харьковщине и на Mavic 3T для ССО на Сумщине. Приобщиться к событию могут все желающие — вход бесплатный, однако организаторы призывают поддержать сбор благотворительным взносом. Полную программу и локацию обнародуют в Instagram.

Как сообщалось, шестой ХарьковПрайд запланирован с 7 по 15 сентября. Он пройдет под лозунгом «Вместе к равенству и победе». На запланированное событие уже отреагировали украинские военные. В частности, замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин надеется, что «представители ТЦК посетят это мероприятие».