Live
  • Сб 07.09.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.59

Молодые националисты пытались прорваться на фестиваль ХарьковПрайда (видео)

Общество 13:47   07.09.2024
Елена Нагорная
Молодые националисты пытались прорваться на фестиваль ХарьковПрайда (видео)

7 сентября в Харькове начался благотворительный двухдневный фестиваль в рамках ХарьковПрайда. При входе на мероприятие провели акцию протеста молодые люди в футболках «Правый сектор».

Парни принесли с собой плакаты такого содержания: «Ваш патриотизм живет всего два дня в году?», «Сколько вы задонатили из своих грантов?» и прочее. Как стало известно, протестующие — из организации «Правая молодежь». Они заявили, что правоохранители не пропускают их в помещение, где проходит фестиваль.

«Молодые националисты собрались, чтобы подчеркнуть цинизм «леваков», которые помогают армии только два дня в году, делая из этого шоу», — пишут представители организации.

Как рассказали МГ «Объектив» в пресс-службе ХарьковПрайда, фестиваль проходит несмотря на акцию молодых людей. Каких-либо столкновений не было.

«Все хорошо. Полиция на месте, желающие поучаствовать в фестивале уже приходят и могут присоединяться. Мероприятие проходит в безопасном помещении», — подчеркнула представительница ХарьковПрайда.

Видео: ia_che_

Как сообщалось, шестой ХарьковПрайд запланирован с 7 по 15 сентября. Он проходит под лозунгом «Вместе к равенству и победе». В программе благотворительного фестиваля 7-8 сентября – лекции на правозащитные темы, ярмарка украинских брендов и бизнесов, барахолка, творческие и обучающие мастерские, а также тренинги по первой домедицинской помощи и плетению маскировочных сеток. Цель мероприятия – собрать 800 тысяч гривен на комплектующие для дронов батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр на Харьковщине и на Mavic 3T для ССО в Сумской области.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Молодые националисты пытались прорваться на фестиваль ХарьковПрайда (видео)
Молодые националисты пытались прорваться на фестиваль ХарьковПрайда (видео)
07.09.2024, 13:47
СОУ освободили часть территории возле Липцев на Харьковщине — DeepState
СОУ освободили часть территории возле Липцев на Харьковщине — DeepState
06.09.2024, 07:37
Сегодня 7 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 сентября: какой праздник и день в истории
07.09.2024, 06:00
Главные новости Харькова 7 сентября: обстановка на фронте, старт ЛГБТ-прайда
Главные новости Харькова 7 сентября: обстановка на фронте, старт ЛГБТ-прайда
07.09.2024, 14:05
Президентскую награду «Золотое сердце» получил харьковчанин Юрий Сапронов
Президентскую награду «Золотое сердце» получил харьковчанин Юрий Сапронов
07.09.2024, 12:49
Свою 13-летнюю дочь изнасиловал житель Харьковщины, мать бросила ребенка
Свою 13-летнюю дочь изнасиловал житель Харьковщины, мать бросила ребенка
06.09.2024, 19:10

Новости по теме:

23:56
В Сумах застрелили одного из лидеров местной ячейки «Правого сектора» (фото)
11:01
«Правый сектор» отрицает, что убийцы трехлетнего ребенка с ним связаны
15:35
На выборы президента России в Харькове не допустили ни одного человека (ВИДЕО)
11:36
Пикет активистов возле консульства РФ в Харькове (ФОТО)
09:39
В Харькове к российскому консульству принесли гроб с чучелом Путина (ФОТО, ВИДЕО)

Вы читали новость: «Молодые националисты пытались прорваться на фестиваль ХарьковПрайда (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 13:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 сентября в Харькове начался благотворительный двухдневный фестиваль в рамках ХарьковПрайда. При входе на мероприятие провели акцию протеста молодые люди в футболках «Правый сектор».".