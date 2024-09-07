Молодые националисты пытались прорваться на фестиваль ХарьковПрайда (видео)

7 сентября в Харькове начался благотворительный двухдневный фестиваль в рамках ХарьковПрайда. При входе на мероприятие провели акцию протеста молодые люди в футболках «Правый сектор».

Парни принесли с собой плакаты такого содержания: «Ваш патриотизм живет всего два дня в году?», «Сколько вы задонатили из своих грантов?» и прочее. Как стало известно, протестующие — из организации «Правая молодежь». Они заявили, что правоохранители не пропускают их в помещение, где проходит фестиваль.

«Молодые националисты собрались, чтобы подчеркнуть цинизм «леваков», которые помогают армии только два дня в году, делая из этого шоу», — пишут представители организации.

Как рассказали МГ «Объектив» в пресс-службе ХарьковПрайда, фестиваль проходит несмотря на акцию молодых людей. Каких-либо столкновений не было.

«Все хорошо. Полиция на месте, желающие поучаствовать в фестивале уже приходят и могут присоединяться. Мероприятие проходит в безопасном помещении», — подчеркнула представительница ХарьковПрайда.

Видео: ia_che_

Как сообщалось, шестой ХарьковПрайд запланирован с 7 по 15 сентября. Он проходит под лозунгом «Вместе к равенству и победе». В программе благотворительного фестиваля 7-8 сентября – лекции на правозащитные темы, ярмарка украинских брендов и бизнесов, барахолка, творческие и обучающие мастерские, а также тренинги по первой домедицинской помощи и плетению маскировочных сеток. Цель мероприятия – собрать 800 тысяч гривен на комплектующие для дронов батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр на Харьковщине и на Mavic 3T для ССО в Сумской области.