АвтоПрайд: ЛГБТ-активисты просят закрыть небо над Харьковом (видео)

Автопробег по одному из проспектов города провели ЛГБТ-активисты, завершив этим мероприятием ХарьковПрайд-2024. В течение недели собирали 800 тысяч гривен на комплектующие для дронов для батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр на Харьковщине и на Mavic 3T для ССО на Сумщине. А также заявляли требования — как к центральной и местной власти, так и к европейским странам.

Анастасия Попова, проектный менеджер Харьковского женского объединения «Сфера»

Сейчас здесь волонтеры делают плакаты для ХарьковПрайда.

В этом году ХарьковПрайд завершился не шествием, а автопробегом. Такой формат выбрали из соображений безопасности. Колонна из 13 автомобилей проехала 5 километров по одному из проспектов города. Среди подготовленных лозунгов — «Быть лесбиянкой — не преступление». Преступление, по убеждению активистов, — это нетерпимость.

Вера Черныгина, член президиума Харьковского женского объединения «Сфера»

Нам всегда говорят, что не ко времени ваши прайды, но прайды — это такой формат видимости, который помогает нам говорить о себе и менять общество, мнение общества. Права человека всегда актуальны. И мы не можем останавливаться ни из-за войны, ни из-за уровня гомофобии. Мы не имеем прав, которые нам нужны. Например, военные, которые не имеют возможности жениться.

Прайд преследовал четыре цели. Первые два требования были адресованы Верховной Раде — принять законы о противодействии преступлениям на почве ненависти и о гражданском партнерстве. Чтобы привлечь внимание к последней теме в разные годы возле Дворца бракосочетания проводили перформансы «Две невесты».

Анастасия Попова, проектный менеджер Харьковского женского объединения «Сфера»

Когда мы проводили эту акцию в 2021 году, там были настоящие свадьбы в это время. Возможно, что они положительно реагировали, потому что это были две девушки. И мы не знаем пока, как бы они отреагировали, если бы у нас было двое женихов, двое парней.

Третья цель прайда — призвать европейские страны защитить небо над Харьковом и предоставить оружие Украине. Четвертая — адресована мэрии.

Анна Шарыгина, президент Харьковского женского объединения «Сфера»

Мы требуем от городских властей пересмотреть городской бюджет в пользу нужд ВСУ. Менее 1% бюджета Харькова идет на нужды ВСУ. Ну как так?

В течение нынешнего прайда, который длился неделю, собирали 800 тысяч гривен на дроны и комплетующие для защитников Харьковщины и Сумщины. В частности на благотворительной ярмарке, на которую наведывались парни из организации «Правая молодежь». Одним из их заявлений было то, что ЛГБТ-сообщество якобы собирает деньги на армию только два дня в году.

Анастасия Попова, проектный менеджер Харьковского женского объединения «Сфера»

На самом деле Слобожанский сбор — это часть большого прайд-сбора на 4 миллиона. Мы решили, что мы будем обеспечивать работу этого пространства за счет поддержки международных организаций. А донаты мы будем собирать и все делать сборы только на ВСУ.

В рамках сбора на дроны и комлектующие уже есть минимум 570 тысяч гривен — не все донаты подсчитаны. Этот сбор продолжается.