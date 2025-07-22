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ХарківПрайд-2025 анонсували ЛГБТ-активісти: програма, реакція «азовця»

Суспільство 15:16   22.07.2025
Олена Нагорна
ХарківПрайд-2025 анонсували ЛГБТ-активісти: програма, реакція «азовця» Фото: Кристина Пашкіна

Сьомий ХарківПрайд запланований з 30 серпня до 6 вересня. Гасло буде тим самим, що й торік: «Разом до рівності та перемоги».

На фейсбук-сторінці KharkivPride охочих закликають взяти участь у низці подій:

30 та 31 серпня – благодійно-освітньому ПрайдФесті;
– 5 вересня – вшануванні пам’яті загиблих ЛГБТК+ військових;
– 6 вересня – марші у форматі АвтоПрайду.

Так само як і торік у межах заходів проходитиме благодійний збір коштів на потреби Сил оборони.

“Деталі щодо подій та збору коштів – вже незабаром. Усі заходи ХарківПрайду відбудуться в межах чинного законодавства України та умов воєнного часу. У нас є досвід трьох безпечних прайдів під час повномасштабного вторгнення. Це додає впевненості у тому, що у співпраці з поліцією та місцевою владою цьогоріч ми також зробимо ХарківПрайд видимим і безпечним”, – наголошують організатори.

На анонс відреагував заступник командира 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади (раніше загін ССО «Азов Харків») Анатолій Сидоренко. Він розкритикував ідею проведення ЛГБТ-прайду у Харкові.

Якщо хочете вшанувати загиблих — робіть це гідно. Якщо хочете допомогти армії — робіть збори напряму, без додаткових шоу. Але не треба прикривати свою ЛГБТ-активність ідеями про жертовність, фронт і патріотизм. Бо це виглядає не як підтримка, а як маніпуляція. У країні, де щодня ховають найкращих, потрібні зовсім інші цінності. Якщо у вас є енергія на паради — направте її краще на допомогу тим, хто тримає цю землю. Бо поки одні стоять на смерть — інші влаштовують піар. І це точно не про нову Україну, за яку ми воюємо”, – пише Сидоренко.

Читайте також: Приміщення в центрі Харкова купили ЛГБТ-активісти: що там буде (відео)

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «ХарківПрайд-2025 анонсували ЛГБТ-активісти: програма, реакція «азовця»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьомий ХарківПрайд запланований з 30 серпня до 6 вересня. Гасло буде тим самим, що й торік: «Разом до рівності та перемоги».".