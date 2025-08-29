Організатори ЛГБТ-прайду в Харкові заявляють про погрози з Києва: деталі

ХарківПрайд-2025 має розпочатися вже цієї суботи, 30 серпня. Однак ЛГБТ-активісти повідомили, що вже отримують погрози на свою адресу.

Кажуть: отримали інформацію про те, що до Харкова нібито планують прибути представники ультраправих організацій з Києва.

«З наміром перешкодити проведенню заходів ХарківПрайду-2025. Зокрема, загроза стосується благодійно-освітнього ПрайдФесту, запланованого на 30-31 серпня», – зазначили організатори.

Вони нагадали, що ПрайдФест – це низка некомерційних заходів для ЛГБТ+ спільноти й громади Харкова, метою яких є збір коштів для потреб українських захисниць та захисників.

«Ми вважаємо, що будь-яка агресія проти ЛГБТІК+ спільноти, як і щодо будь-яких інших людей, в демократичній Україні є неприпустимою і такою, яка вигідна лише росії. Ми наголошуємо на цинічності запланованих на ХарківПрайд нападів: замість того, щоб спрямувати свої кошти та зусилля на підтримку українських захисниць і захисників, представники ультраправих організацій витрачають ресурси на проїзд до Харкова з єдиною метою – зірвати захід, де відбувається збір коштів для війська», – підкреслили активісти.

Та уточнили, що вже багато років співпрацюють з харківською поліцією, тож впевнені, що вони належним чином забезпечать правопорядок під час заходу.

Організатори Прайду закликали усіх, кому не подобаються подібні заходи просто їх не відвідувати.

«А тим, хто планує здійснити правопорушення на ґрунті ненависті до ЛГБТІК+ спільноти, нагадуємо про статтю 161 ККУ, яка передбачає до 5 років позбавлення волі», – підсумували організатори.

Нагадаємо, організатори ХарківПрайду опублікували детальну програму. Заплановано, що заходи триватимуть до 6 вересня.

Раніше на анонс ХарківПрайду вже відреагували військові. Зокрема, заступник командира 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади (раніше загін ССО «Азов Харків») Анатолій Сидоренко розкритикував цю ідею. «Якщо хочете вшанувати загиблих — робіть це гідно. Якщо хочете допомогти армії — робіть збори напряму, без додаткових шоу. Але не треба прикривати свою ЛГБТ-активність ідеями про жертовність, фронт і патріотизм», – написав він.

Не підтримав подію і командир спецпідрозділу ГУР МО «Кракен» Костянтин Немічев. Він нагадав, скільки кілометрів від Харкова до лінії фронту. А також не втримався і від зауважень про саму сутність прайду.