ХарківПрайд стартує наприкінці серпня: ЛГБТ-активісти повідомили, що чекати

ХарківПрайд-2025 розпочинається вже наступної суботи, 30 серпня. Заплановано, що він триватиме до 6 вересня. ЛГБТ-активісти розповіли, які заходи підготували.

За даними організаторів, цього року відбудеться благодійно-освітній ПрайдФест, акція вшанування пам’яті загиблих ЛГБТ-військових та марш у форматі АвтоПрайду.

Зокрема, ПрайдФест триватиме два дні – 30 та 31 серпня у приміщенні ПрайдХаб. Програма включає лекції про права людини та психологію, творчі майстерні, ярмарок українських брендів і навіть татуювання. Крім цього, вперше у Харкові покажуть добірку українського квірного короткого метра від фестивалю Sunny Bunny. Також учасники зможуть долучитися до плетіння маскувальних сіток та пройти тренінг із домедичної допомоги.

Вхід на події безкоштовний, але організатори закликають підтримати благодійний збір, який вони відкрили разом з БФ «Тихо» на придбання авто для екіпажу 46-ої окремої аеромобільної бригади.

Посилання на реєстрацію буде на сторінці в інстаграм.

5 вересня планують провести акцію пам’яті загиблих ЛГБТК+ військових.

А 6 числа у місті відбудеться АвтоПрайд. Такий формат обрали й минулого року, щоб уникнути масового скупчення людей, кажуть організатори. До нього зможуть долучитись лише відібрані учасники після реєстрації.

«ХарківПрайд має символічне і ціннісне значення для нашого міста і всієї країни, адже ми живемо біля кордону з росією. Наразі ця країна – джерело тоталітаризму і людського безправʼя. Натомість для народу України цінності свободи та демократії є ключовими. Тож ми хочемо показати, що рівність і повага до прав людини – невід’ємна частина розвитку нашої держави», – зазначила співорганізаторка ХарківПрайду, президентка ХЖО «Сфера» Анна Шаригіна.

Нагадаємо, раніше на анонс ХарківПрайду вже відреагували військові. Зокрема, заступник командира 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади (раніше загін ССО «Азов Харків») Анатолій Сидоренко розкритикував цю ідею. «Якщо хочете вшанувати загиблих — робіть це гідно. Якщо хочете допомогти армії — робіть збори напряму, без додаткових шоу. Але не треба прикривати свою ЛГБТ-активність ідеями про жертовність, фронт і патріотизм», – написав він.

Не підтримав подію і командир спецпідрозділу ГУР МО «Кракен» Костянтин Немічев. Він нагадав, скільки кілометрів від Харкова до лінії фронту. А також не втримався і від зауважень про саму сутність прайду.