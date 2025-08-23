ХарьковПрайд стартует в конце августа: ЛГБТ-активисты сообщили, чего ждать

ХарьковПрайд-2025 начинается уже в следующую субботу, 30 августа. Планируется, что он продлится до 6 сентября. ЛГБТ-активисты рассказали, какие мероприятия подготовили.

По данным организаторов, в этом году состоится благотворительно-образовательный ПрайдФест, акция памяти погибших ЛГБТ-военных и марш в формате АвтоПрайда.

В частности, ПрайдФест продлится два дня – 30 и 31 августа в помещении ПрайдХаб. Программа включает лекции о правах человека и психологии, творческие мастерские, ярмарку украинских брендов и татуировки. Кроме того, впервые в Харькове покажут подборку украинского квирного короткого метра от фестиваля Sunny Bunny. Также участники смогут приобщиться к плетению маскировочных сеток и пройти тренинг по медицинской помощи.

Вход на события бесплатный, но организаторы призывают поддержать благотворительный сбор, который они открыли вместе с БФ «Тихо» на приобретение авто для экипажа 46-й отдельной аэромобильной бригады.

Ссылка на регистрацию будет на странице в Instagram.

5 сентября планируют провести акцию памяти погибших ЛГБТК+ военных.

А 6 числа в городе состоится АвтоПрайд. Такой формат выбрали и в прошлом году для избежания массового скопления людей, говорят организаторы. К нему могут присоединиться только отобранные участники после регистрации.

«ХарьковПрайд имеет символическое и ценностное значение для нашего города и всей страны, ведь мы живем у границы с россией. Сейчас эта страна является источником тоталитаризма и человеческого бесправия. В то же время для народа Украины ценности свободы и демократии являются ключевыми. Поэтому мы хотим показать, что равенство и уважение прав человека – неотъемлемая часть развития нашего государства», – отметила соорганизатор ХарьковПрайда, президент ХЖО «Сфера» Анна Шарыгина.

Напомним, ранее на анонс ХарьковПрайда уже отреагировали военные. В частности, заместитель командира 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады (ранее отряд ССО «Азов Харьков») Анатолий Сидоренко подверг критике эту идею. «Если хотите почтить память погибших — делайте это достойно. Если хотите помочь армии – делайте собрание напрямую, без дополнительных шоу. Но не надо прикрывать свою ЛГБТ-активность идеями о жертвенности, фронте и патриотизме», — написал он.

Не поддержал событие и командир спецподразделения ГУР МО «Кракен» Константин Немичев. Он напомнил сколько километров от Харькова до линии фронта. А также не удержался и от замечаний о самой сути прайда.