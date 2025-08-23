Live
  • Сб 23.08.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

ХарьковПрайд стартует в конце августа: ЛГБТ-активисты сообщили, чего ждать

Общество 21:27   23.08.2025
Виктория Яковенко
ХарьковПрайд стартует в конце августа: ЛГБТ-активисты сообщили, чего ждать

ХарьковПрайд-2025 начинается уже в следующую субботу, 30 августа. Планируется, что он продлится до 6 сентября. ЛГБТ-активисты рассказали, какие мероприятия подготовили.

По данным организаторов, в этом году состоится благотворительно-образовательный ПрайдФест, акция памяти погибших ЛГБТ-военных и марш в формате АвтоПрайда.

В частности, ПрайдФест продлится два дня – 30 и 31 августа в помещении ПрайдХаб. Программа включает лекции о правах человека и психологии, творческие мастерские, ярмарку украинских брендов и татуировки. Кроме того, впервые в Харькове покажут подборку украинского квирного короткого метра от фестиваля Sunny Bunny. Также участники смогут приобщиться к плетению маскировочных сеток и пройти тренинг по медицинской помощи.

Вход на события бесплатный, но организаторы призывают поддержать благотворительный сбор, который они открыли вместе с БФ «Тихо» на приобретение авто для экипажа 46-й отдельной аэромобильной бригады.

Ссылка на регистрацию будет на странице в Instagram.

5 сентября планируют провести акцию памяти погибших ЛГБТК+ военных.

А 6 числа в городе состоится АвтоПрайд. Такой формат выбрали и в прошлом году для избежания массового скопления людей, говорят организаторы. К нему могут присоединиться только отобранные участники после регистрации.

«ХарьковПрайд имеет символическое и ценностное значение для нашего города и всей страны, ведь мы живем у границы с россией. Сейчас эта страна является источником тоталитаризма и человеческого бесправия. В то же время для народа Украины ценности свободы и демократии являются ключевыми. Поэтому мы хотим показать, что равенство и уважение прав человека – неотъемлемая часть развития нашего государства», – отметила соорганизатор ХарьковПрайда, президент ХЖО «Сфера» Анна Шарыгина.

Напомним, ранее на анонс ХарьковПрайда уже отреагировали военные. В частности, заместитель командира 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады (ранее отряд ССО «Азов Харьков») Анатолий Сидоренко подверг критике эту идею. «Если хотите почтить память погибших — делайте это достойно. Если хотите помочь армии – делайте собрание напрямую, без дополнительных шоу. Но не надо прикрывать свою ЛГБТ-активность идеями о жертвенности, фронте и патриотизме», — написал он.

Не поддержал событие и командир спецподразделения ГУР МО «Кракен» Константин Немичев. Он напомнил сколько километров от Харькова до линии фронта. А также не удержался и от замечаний о самой сути прайда.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новый памятник «50-й параллели» открыли в Харькове накануне Дня города (фото)
Новый памятник «50-й параллели» открыли в Харькове накануне Дня города (фото)
22.08.2025, 18:51
Новости Харькова — главное за 23 августа: День города, метро до 22:30, авария
Новости Харькова — главное за 23 августа: День города, метро до 22:30, авария
23.08.2025, 21:30
Миллионная афера на обороне: нотариус в Харькове получила подозрение
Миллионная афера на обороне: нотариус в Харькове получила подозрение
22.08.2025, 14:19
ДТП на Героев Харькова. Водитель Toyota был пьяный — полиция его задержала
ДТП на Героев Харькова. Водитель Toyota был пьяный — полиция его задержала
23.08.2025, 21:14
День Харькова под землей: концерт и награждение «почетных» (фото, видео)
День Харькова под землей: концерт и награждение «почетных» (фото, видео)
23.08.2025, 17:38
После Аляски: «Шахеды» убили семью в Харькове – обзор фронта
После Аляски: «Шахеды» убили семью в Харькове – обзор фронта
23.08.2025, 19:01

Новости по теме:

15:16
ХарьковПрайд-2025 анонсировали ЛГБТ-активисты: программа, реакция «азовца»
15:02
В Харькове анонсировали ЛГБТ-прайд: военные уже отреагировали на событие
00:14
ЛГБТ-активисты не могут разместить рекламу в Харькове. Ответы метро и агентств
16:54
В Харькове провели ЛГБТ-Прайд
19:56
Лесбийская свадьба: военная и активистка «поженились» в Харькове (фото, видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «ХарьковПрайд стартует в конце августа: ЛГБТ-активисты сообщили, чего ждать»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 августа 2025 в 21:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХарьковПрайд-2025 начинается уже в следующую субботу, 30 августа. Планируется, что он продлится до 6 сентября. ЛГБТ-активисты рассказали, какие мероприятия подготовили.".