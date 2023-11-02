ЛГБТ-активисты не могут разместить рекламу в Харькове. Ответы метро и агентств

Организаторы ЛГБТ-прайда в Харькове заявили, что не могут разместить свои социальные плакаты в городе как коммерческую рекламу. По их словам, им не дали этого сделать ни в метрополитене, ни на улицах. Представители рекламных агентств объяснили, что в подземке «не предоставили разрешение».

Организаторы ЛГБТ-прайда, который в этом году проходил в Харькове с 23 августа по 2 сентября, сообщили МГ «Объектив», что им запретили размещать рекламу (на коммерческих условиях) в городе. В ОО «Харьковское женское объединение «Сфера» видят в этом гомофобные настроения представителей местной власти.

«У нас была запланирована рекламная кампания. Планировали выйти на площадки метрополитена, но они отказали. Переориентировались на наружную рекламу на улицах Харькова. Опять получили отказ. На этом же этапе агентство, которое занималось размещением рекламы, вообще отказалось от сотрудничества», — комментирует ассистентка проектов ХЖО «Сфера», соорганизатор ХарьковПрайда София Енина.



Реклама, которую пытался разместить ХарьковПрайд

Одна из организаторов мероприятия предоставила МГ «Объектив» ответ КП «Харьковский метрополитен» на запрос ХЖО «Сфера».

«КП Харьковский метрополитен» не занимается размещением рекламы, а предоставляет места для ее размещения рекламным агентствам, которые на основании и с учетом требований заключенных договоров самостоятельно размещают ее на согласованных местах», — говорится в ответе метрополитена.

В ХЖО «Сфера» сообщили, что обращались в рекламные агентства. В одном из них ответили, что «метрополитен отказал в возможности проведения информационной кампании».

В еще одном агентстве отказ объяснили тем, что в подземке «не предоставили разрешение».